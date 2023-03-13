台灣房價高居不下，你知道你現在的薪水可以買多少錢的房子嗎？

文∕徐佳馨

挑選的房屋總價，最好小於自備款和貸款總和

我以兩個案例來說明該如何考量房屋的總價。以下例中的「每月還款額」，以年利率2％，還款期限20年計算（每月約繳5,000元）。

案例一：單身女性（月薪3.6萬元）

單身的張小姐目前與父母同住，工作穩定，每月薪資3.6萬元，純屬個人可支配餘額，且有180萬元的積蓄。為了一圓獨立的夢想，她希望擁有自己的小房子，為此願意縮衣節食，把一半的薪水拿來繳房貸。我提醒過她，撥出二分之一薪水對單身者來說比例偏高，但她堅持用「非常手段」來達成目標。

3.6萬元（每月薪資）× 50％（月薪一半）÷5,000（每月還款額）×100萬元＝360萬元

🡪在貸款360萬元的情況下，張小姐是具有償還能力的。

180萬元（自備款）＋360萬元（貸款）＝540萬元

🡪因此建議張小姐挑選450萬至500萬元的物件，讓自己手邊留一點錢，以備不時之需。

案例二：夫妻＋一個小孩（合計月薪8萬元）

吳先生和太太即將迎接第一個孩子的到來，兩人月薪合計8萬元，手邊有250萬元積蓄，另外，吳爺爺決定從退休金裡撥出100萬元贊助兒子和媳婦。對於育兒開銷，新手父母難以拿捏，買房子又勢在必行，夫妻倆商量後決定只撥25％的薪資繳交房貸。

8萬元（夫婦月薪總和）× 25÷5,000×100萬元＝400萬元

🡪在貸款400萬元的情況下，吳先生伉儷是具有償還能力的。

250萬元＋100萬元（自備款）＋400萬元（貸款）＝750萬元

🡪建議吳先生伉儷挑選650萬至700萬元之間的物件，同樣保留一些現金支應即將新生家庭成員的開銷。

前述估算方法是基本概念，如果選擇的房子需要花大錢整修，或準備大手筆進行裝潢，這時，請主動從自備款中預扣金額，換言之，你的可支配額度會略減。

貸得多未必還得起，務必謹慎估算 書名：《買一間會賺錢的房子【暢銷修訂版】：最受信賴的獵屋高手，教你「不後悔的買屋36招」，挑間「增值中古屋」，比「定存」多賺20倍！》

作者：徐佳馨

出版社：采實文化

出版日期：2023/2/22

在屋況正常的情形下，購買的第一間房子，通常可向銀行貸到房價的七成左右，若是第二間房子會受到政策限貸影響，甚至可能低於六成，記得先行詢問。請別以為貸得愈多愈划算，請切記：從銀行借出的每一塊錢都要歸還，還得付利息，而且購屋之初往往過於興高采烈，稍不留神就會把錢花掉；除非你有能力讓多出的現金被理財規劃，錢滾錢創造更大的價值，否則多借就要多還。

以【案例一】的張小姐為例，若購買500萬元的房子，銀行可能願意貸給她350萬元左右，這和她的還款能力相當接近，應該不成問題。至於【案例二】的吳先生夫婦，若購買價值700萬元的房子，銀行可能願意貸給他490萬元，但他們只負擔得起400萬元的房貸，這時可考慮只向銀行借400萬元，或是先辦理490萬元的額度，等交屋完成、安頓妥當後，立刻把多餘的錢歸還銀行，讓日後每月的負擔降低。

●本文摘自采實文化出版之《買一間會賺錢的房子【暢銷修訂版】》