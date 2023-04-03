《一日看盡長安花》：唐朝官員假期超多！上一百天班，休兩百天假

文／覃宜明

如果你穿越到了唐朝，做了兵部侍郎。

有一天，你對同事說：「嗨，週末有空嗎，一起去打小白球？」同事八成會翻個大白眼，奇怪地問一句：「週末是什麼？」

這就是歷史代溝，因為唐朝並沒有「週末」的說法。當了唐朝官員，就要入境隨俗，知道他們的休假規律。

先說法定假日，顧名思義，雷打不動的假期。

節日首推元旦。元旦為什麼要放假呢？因為元旦是新年的第一天，元是「開始」的意思，旦是個指事字，上面是太陽，下面是地平線；太陽從地平線升起，象徵著生機勃勃。古人崇拜自然的運轉規律，對新年的來臨尤為敬重，因此舉國歡慶，以示重視。

夏朝時，農曆一月（元月）一日是元旦；商朝的時候，農曆十二月（臘月）一日是元旦；周朝的時候，農曆十一月（冬月）一日是元旦。直到漢武帝時期，劉徹大手一揮，將一月一日定為元旦，後來延續至今。

唐朝規定，每逢元旦，放假七天；年前三天，年後三天。

再如冬至，國曆十二月二十一日或二十二日，不固定。

冬至這一天，陰氣（也就是寒氣）到達頂峰，陽氣開始出現，象徵著萬物復甦，下一個節氣迴圈的開始。按老祖宗的說法，冬至是個超級吉祥日，因為在農業社會，老百姓吃飯完全看天，冬至的來臨，意味著地氣開始變暖，他們的生活就有了保障。想想看，老百姓的日子變好了，統治者能不開心嗎？

祖先們都是質樸的，每逢美好的事物，都要隆重地慶祝一番。比如從漢朝開始，只要到了冬至日，就會舉國放假，朝廷出錢出力舉辦隆重的「賀冬」典禮，文武百官也可以隨意走動拜訪，俗稱「賀冬」。

在古代，冬至的地位甚至超過了元旦。

在唐朝，官方給了七天假期，節前三天，節後三天，簡直太爽了。

再說說寒食和清明。

相傳，春秋時期，晉國發生內亂，公子重耳為了躲避災禍，流亡他國長達十九年，大臣介之推始終不離不棄，追隨左右。後來，重耳絕地反擊，最終成為一代明君晉文公。重耳發達後，打算重用介之推，可這位老兄不給面子，最終決定和母親歸隱綿山。說白了，介之推就是信不過重耳，害怕兔死狗烹的結局。

只能說，介之推的眼光確實精準，看穿了重耳腹黑、毒辣的人品。

為了逼迫介之推出山做官，重耳下令放了一把大火，結果將介之推燒成了灰。人死神滅，重耳又想起了介子推的忠誠，於是將他葬在綿山，修祠立廟，下令在介之推位列仙班的日子禁止燒火，只吃冷食，這就是「寒食節」的由來。

不過，寒食節除了人文淵源，還有更深的祭祀淵源。

古時候，每逢春季到來，氣候便開始變得乾燥，老百姓保存的火種很容易引發火災，頻繁爆發的春雷也容易引起森林火災，這可是要命的事。

在單純的世界觀裡，這些都是自然神靈造成的，最好的解決辦法就是祭祀。於是，每逢春季，老百姓就會將上一年保留的火種全部熄滅，吃幾天冷食，再重新取火，做為新一年生活的起點。

總而言之，遠古時代就有了寒食的習俗，而重耳和介之推的一場恩怨，最終將這個習俗定在了寒食節，也就是清明節的前幾天。

到了唐代，基本上是寒食節熄火，清明節重新開火。唐代詩人韋莊寫的一首詩可以為證：「寒食花開千樹雪，清明火出萬家煙。」

在唐朝，官方規定：寒食節和清明節一起放四天假。

唐朝的假日非常多，《唐六典．卷二》中對法定假日有非常詳細的記載：

此外，每旬（每十天）各有一天假期，每月晦日（大月三十日，小月二十九日）各有一天假期。

除此之外，還有田假十五天，休假時間是五月。這個時間是春夏之交，農莊、田裡的事情很多，需要官員親自去處理。皇帝大手一揮，去幹農活吧。

還有授衣假十五天，休假時間是農曆九月。

《詩經．豳風．七月》：「七月流火，九月授衣。」

到了九月，天氣逐漸寒冷，家裡的婦女剛剛織完新衣服，到了衣服換季的時候。瞧瞧，老祖宗們輕飄飄地說了一句話：九月天冷，需要加衣服了。於是乎，後世的皇帝秉承老祖宗的意思，特批了十五天授衣假。

這就是文化的力量，是對文化的尊重。

「陛下，我們得回家祭祀祖宗啊，有假期沒？」

這個當然要有：春、夏、秋、冬各一次，每次四天。

「哎，我的父母年過七旬，好想回家看看他們啊。」

皇帝表示：你奉行孝道，這是好事啊，朕批了。

如果你的父母遠在三千里之外，每三年給一次三十五天的探親假；如果你的父母遠在五百里之外，每五年給一次十五天的探親假。

你可能會問：三千里，來回得花多少天？

皇帝當然已經幫你考慮到了，三十五天假，不包括路上耽擱的時間。如果你願意，可以一路遊山玩水，悠哉遊哉地回家休個長假。是不是很爽？

你要結婚了，皇帝給你九天婚假。

你的至親要結婚了，皇帝給你五天假期。

如果父母、親戚去世，還可以休喪假，這裡就不細說了。

還有一種特殊情況：官員調任是有「裝束假」和「程假」的。

「裝束假」就是收拾行裝的時間，「程假」就是趕路的時間。至於假期長短，根據調動的距離而定。在唐代，如果官員跨區調動，意味著你可以休一段很長的假。去哪裡、見什麼人，全由你自己說了算。

長慶四年（西元八二四年）八月，大詩人劉禹錫從夔州（今重慶市奉節縣）調到和州（今安徽馬鞍山市和縣），先後遊覽了岷江、洞庭湖、夏口。眼看著就要到目的地了，好朋友崔敦詩給他寫了一封信，說自己剛剛被罷相，在宛陵工作。

劉禹錫二話不說，直接騎著小毛驢繞到宛陵（今安徽省宣城市），和好友遊山玩水，宴飲了一番。這一次調動，劉禹錫玩了兩個多月的時間。更有趣的是，由於玩得很盡興，劉禹錫還把自己的旅遊見聞寫了下來。

好了，算一下唐朝官員的假期吧，光是法定假日、祭祀假、田假、授衣假就有一四○多天的假。如果趕上自己結婚、職務調動或探親，就能有兩百多天的假期，這是多麼美好的生活啊。

●本文摘自究竟／圓神出版之《一日看盡長安花：大唐沉浸式生活體驗》。