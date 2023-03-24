不生氣，就不會感覺受氣！六個小技巧，退散生活裡的委屈

文∕高愛倫

你受得了氣嗎？你受不得氣嗎？你常常受氣嗎？受氣的感覺有常見的三種源頭。

第一種，明明說者無心，偏偏聽者有意，很容易自動安裝想當然爾被欺負受委屈的敏感理由。這樣的人，心裡疊落了一副用之不盡的悲情牌，不時飛出一張，覺得自己時時受氣， 導致天天受苦。

第二種，長年做大自己已習以為常，稍稍的不順耳都視為是別人的挑釁，會迅速敲響反擊戰鼓，只為了宣告：我不是好欺負的。這樣的人，很像惡人先告狀，想著「被」霸凌的標題，卻寫著霸凌他人的內容，完全無法自制被迫害妄想。

第三種，真的就是被欺負了，那，憋不憋得住受氣的感覺？敢不敢討回不想如此受委屈的公道？該怎麼辦呢？

不受氣的有效方式不一定是反唇相譏、猛攻快打，而是：自我圖強，打心裡不生一點火氣、悶氣。

受氣時不生氣，周圍的人會自動共鳴看到你的委屈；如果一受氣就齜牙咧嘴急著出氣，周圍的人會被趕鴨子上架看熱鬧，呱呱之中反而忽略了你的委屈。

略過那些悲情與妄想

悲情牌或妄想症的委屈，只有靠自省自決來覺醒，這樣的問題可大可小，揪著不放不改，就是大惱傷大腦，願意修繕念頭，就能護心不傷心。

我們需要花力氣關照的是：一旦遇到針對性的無禮言、行、事，是採取防衛？反攻？還是迴避？其實只要自己清楚每一種回應方式會產生的結果，就會瞭解當下該有的態度。

別人給你帶來的不幸福，並不是讓你放棄經營自己的障礙，就算障礙存在，你也得振作。青蛙跳、越野跳、撐竿跳，怎樣都要讓自己蹦跳出一個高度，創造他人得仰視、自己可俯視的自信。

太愛生氣的人，往往誤會自己是太常受氣才難忍氣，這何嘗不是自我施咒？你有沒有持著巨勺，把受氣、出氣、生氣、怨氣，攪出一潭惡風惡水來澆灌命運？

消退委屈感

對於可能釀成不適感的事，我們姑且在這解釋就是「委屈感」好了，你可以這樣對付：

一、雞同鴨講。聽到不想正面交鋒的話，就顧左右言他，如果對方以為你沒聽到而繼續重複，無所謂，他重複他的目的，你就重複你的方式，以笑咪咪的和顏悅色和他雞同鴨講。不要一動氣就打過去，讓他自動說不下去。

二、束手就擒。一叨二叨三叨，叨叨接招，束手就擒絕不反抗，為了提升他叨來叨去的興趣，不時穿插「對對對、是是是、好好好、改改改」的回應，給他自說自話的場面加一點溫度、給一點面子，這種過度順從的態度，其實對愛說教的人並沒有解癮的成就，一開口就贏，他很快就無趣的安靜了。

三、舉手發言。有些討厭的事還是要理出一個結論，所以，必要時就一敘己意吧！直接化被動接受為主動提議。你可以參考這些例句：「我可以有兩分鐘完整發言時間嗎？」「我們對真相認知有落差。」「誰都沒有說謊造謠，但是懷疑與猜測只呈現相反的事實。」

四、不要硬碰硬。沒有誰的德性有權利讓你受氣，但就是可能遇上。如果在團體中，你就轉身跟旁邊的人聊天，如果是一對一狀態，笑著告退：「哎呀！我下一個約會已經遲到了。」別計較，要假設他的人生比較委屈，特別需要自大的氣勢凌人，也需要自卑的居高臨下。

五、破釜沉舟。若碰到特定對象，就總有委屈相隨，那不管是不是敏感體質造成的多心，都表示他就是天生剋你！不必猶豫，只要拉出距離就是脫離負面磁場。

六、問問自己。人人都有倒楣的時候，但是有像你這麼倒楣的嗎？如果你覺得誰都讓你受氣，都在欺負你，可能，你的個性就是你自己最大的敵人。

書名：《委屈是一道隔夜菜》

作者：高愛倫

出版社：天下雜誌

出版時間：2023年3月3日

有些委屈是想像出來的，有些受氣是過敏而已，當你有效克服不生氣的時候，你可能就會排除任何受氣的不舒適感。

我們不是因為受氣而生氣，我們是生氣情緒搶先一步，然後才帶動「我幹嘛要受氣」的委屈。

我一向不贊成冷處理感情關係，親情友情愛情同事之情皆然，但是如果這些情份已經搗毀愛護的基礎，急凍冷處理就有電燒的效果，可以同步完成除灶結痂。

有些問題， 並不需要「解決」或「解密」， 只需要「 封箱」和「封艙」，讓情緒病毒活動力降低甚至絕滅就好。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《委屈是一道隔夜菜》。