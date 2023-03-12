台灣自然史研究先驅斯文豪發現特有種藍腹鷴！

發現藍腹鷴—斯文豪在臺灣

文／林紋沛（國立臺灣大學外國語文學系學士、歷史學系碩士）

一八六一年起臺灣正式開港，英國在臺設立領事機關。或許是因為斯文豪在這兩趟旅行當中累積了對臺灣的認識，他在一八六一年獲派駐臺副領事一職，一八六五年升為領事，駐臺至一八六六年，中間曾返英休假約一年半時間。身為領事，維護外僑的商業利益及傳教權利是斯文豪職責所在，除此之外，他更趁著工作之餘四處探險，向當地人購買或自己打獵蒐集標本。

斯文豪將骨骼、毛皮等標本送回英國，除了藍腹鷴，還曾寄回臺灣長鬃山羊（Capricornis swinhoei）、斯文豪氏攀蜥（Diploderma swinhonis）等等。鑑定者以「斯文豪氏」為這些新物種命名，紀念斯文豪的貢獻。除標本外，斯文豪還將臺灣水鹿（Rusa unicolor swinhoii）和臺灣獼猴（Macaca cyclopis）的活體送回英國，後者的學名更由斯文豪本人命名，一八六二年發表的學名是Macacus cyclopis，直譯為「圓臉的獼猴」。斯文豪和臺灣動物學的淵源，由此可見一斑。

來到臺灣之後，斯文豪不再只是蜻蜓點水地簡單描述物種外觀，還更生動地記錄棲地、習性等，甚至提到不少趣聞。

斯文豪一八五八年搭乘「不屈號」繞臺時，第一次看到臺灣特有種小彎嘴（Pomatorhinus musicus），後來在一八六三年的〈臺灣鳥類學〉中，便有兩頁多小彎嘴的詳細描述：小彎嘴分布廣泛，平地和淺山地帶都看得到，成小群或成對出現，常常聚在樹叢聊天。小彎嘴常與臺灣畫眉結伴，習性相似，一樣在夏季育雛二至三次，每次通常孵三顆蛋，築巢的地點、材料也類似臺灣畫眉。斯文豪從臺灣府、柴山、淡水、雞籠、蘇澳等地蒐集到許多標本，小彎嘴雌鳥和雄鳥外觀相近，顏色、體型均無落差。主要以昆蟲為食，未在胃裡看過其他鳥類。叫聲雖然比不上畫眉悅耳，但兩三隻聚在一起較勁時也相當動聽。

斯文豪不僅蒐集標本加以解剖，對於習性、食性、繁殖方式等也觀察入微。斯文豪偶爾在正經的博物學報告裡點綴幾則軼事，為報告增添不少趣味。

一次到淡水附近的內陸踏查時，斯文豪在黃昏時分看見領角鴞（Otus lettia）。領角鴞從松樹飛到低矮房舍上，啼叫不停，在一片死寂的夜裡聽來格外嚇人。

斯文豪提到：這種叫聲可能會被愚夫愚婦當成不祥之兆，漢人就跟大部分未完全開化者一樣，把貓頭鷹視為不祥之鳥，同時也認為這種不潔的生物，與巫術、治病有關──因此據說貓頭鷹肉能治療肺病，貓頭鷹屍體非常值錢，患者常被建議多喝貓頭鷹湯。斯文豪最後還補充，比起領角鴞，這類偏方一般更推薦的是中國某些地方常見的雕鴞（Bubo bubo）。

對今天的我們來說，食用貓頭鷹似乎匪夷所思。斯文豪在領角鴞的踏查紀錄中加進這麼一則軼事，大概也能滿足英國讀者的異國想像吧。

從這些報告，我們可以看到斯文豪仰賴當地獵人採集標本、向當地人打聽情報，同時也把握機會四處探勘，細心觀察周遭萬物。這條探勘之路不只帶著斯文豪發現藍腹鷴，也發現了許多臺灣特有種。

斯文豪在一八六六年離開臺灣，他惋惜自己沒有機會更深入內陸，相信內陸必然還有更多新物種等待發現。離臺之後，斯文豪歷任廈門、寧波、煙臺領事，一八七三年因病返國休養，可惜健康狀況並未改善，一八七五年退休。

不只斯文豪，開港之後還有更多博物學家來到臺灣。許多來經商、傳教或工作的西方人同時也是業餘博物學家，例如來自英國的茶商陶德（John Dodd）、來自加拿大的長老教會傳教士馬偕（George Leslie Mackay）、英籍海關職員拉圖雪（J. D. D. La Touche）等。此外，也有專業博物學家來臺旅行，像是英國的柯靈烏（Cuthbert Collingwood）和美國的史蒂瑞（J. B. Steere）。

史蒂瑞教授在美國密西根大學博物館委託下，前往美洲、東亞各地蒐集博物學標本，一八七三年來到臺灣。除西部平原地區外，史蒂瑞和英國長老教會傳教士甘為霖（William Campbell）、英國領事布洛克（Thomas Lowden Bullock）結伴前往日月潭一帶，也到北部拜訪馬偕，踏查範圍廣闊。

史蒂瑞來臺時，斯文豪已經返英養病，但他的臺灣鳥類學知識依然備受推崇。史蒂瑞將蒐集到的鳥類標本寄給斯文豪鑑定，斯文豪在其中發現一種未曾見過的美麗鳥類，一八七七年以史蒂瑞之名命名發表了黃胸藪眉（Liocichla steerii）（圖4）。這一年也是斯文豪在世的最後一年，斯文豪直到生命最後都全心投入科學研究。

黃胸藪眉（圖／貓頭鷹出版提供）

●本文摘自貓頭鷹出版社出版之《跨越世紀的信號3：圖像裡的臺灣史》。