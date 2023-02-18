Janet「不完美」的人生哲學：「你羨慕的他，或許也正羨慕著你」

你是否對人生有所疑問，懷疑自己是否走在正確的道路上？知名藝人Janet謝怡芬、奧丁丁集團創辦人王俊凱、國際名廚江振誠、暢銷作家劉軒、人生引導師CC在新書《我活著我的人生嗎？：實踐人生最高版本》，共同訴說生命故事，並揭露在人生卡關時刻如何與自己內心對話。其中Janet於書中分享來台追夢，從追求完美導致深陷低谷，又逐漸從這些低潮中找回自己的歷程，同時也寫下學會「不完美」的人生哲學。（編按）

文／知名藝人、《我活著我的人生嗎》作者 Janet謝怡芬

你想要的，不一定是你需要的

有時候，我們的焦慮來源，是因為「想要的」跟「需要的」有衝突，就像我當初以為法國男友是我想要的，但我真正需要的卻是和他分手。還有另一件事是，沒有哪條路會適合所有人，人生的道路也不會永遠是直線。事情就是會和我們想像的不同，而你要做的，就是學著去接受。所以，現在每當我難過或低潮的時候，我不會一直想著去反抗，而是試著去接受。

我還會用不同的方式處理壓力，當事情沒有想像中順利的時候，我會試著隨遇而安，有問題就面對它。有需要改的地方，OK！我們來調整！如果覺得真的很糟了，沒關係，那就哭一下吧！要不然就做些其他事情來發洩，等發洩完了再來面對。生活中有許多事，本來就不可控制，接受它的不可控後，反而讓我輕鬆一些，也把安全感找回來。

照顧好自己

以我自己為例，當我處在最低潮的時候，我不願意接受任何想法，也沒辦法做任何事，所以，如果你正經歷低潮，我不認為你要強迫自己更開放，因為那太龐大、太遙遠、太空泛了，不要給自己這個壓力。你應該要做的事，就是照顧好你自己。

你需要做的或許只是走出那個環境。如果你本來一直窩在房間裡，那就試著走出去，從走出房門到客廳開始，然後走出大門、上街，去散步和朋友聊聊，無論什麼都好。如果你的壓力來源是工作，那就試著請個假；如果壓力是來自家裡，避免待在同一個環境和壓力下，去一趟旅遊讓注意力脫離，也給自己一個和自己相處的機會。

這時一定會有人跟你說「不要給自己壓力」，但對我來說，這個「不要給」也是一種壓力。而我知道的唯一方法是轉移注意力，讓自己慢慢地、自然地「不去想它」。

在這個時候，不要去想太遙遠的事，也不要去想「幾天後我就會變好」之類的，你只要專注地照顧好自己，從一件小事開始改變就可以。如果桌子很亂就整理桌面，得到一點點的小成就後，再將打掃範圍擴大一點，一步一步來。千萬別在一開始就告訴自己一定要掃完整間房子，那只是徒增壓力。只要你願意跨出那一小步，注意力就能自然地轉移。

你羨慕的他，或許也正羨慕著你

我一直很欣賞某位嗓音像「自帶樂器」的歌手朋友。聲音是人類最自然的樂器，優美的音質加上歌詞，可以比小提琴更動人。所以，我非常欣賞那位朋友，何況，他還辦過無數場的世界巡迴演唱會。然而某一天我們在閒聊時，我說：「我好羨慕你。辦了這麼多的演唱會，賺了那麼多錢，還有幾千萬的人都在聽你唱歌。」

沒想到，他卻說：「妳不知道我其實很痛苦，有時候我覺得我都不是我了。我好像被綁架，被逼著去做這些事。」我不敢置信地跟他說：「但現在你賺了那麼多的錢，就可以好好享受啊！」朋友說：「我不需要那個錢！那些錢砍一半，我照樣可以過得好好的。」

我下意識地反駁他：「那是因為你現在有那個錢，當然可以這樣說。」但朋友也馬上回答：「妳賺得也比其他人多啊！還是妳很缺錢？覺得自己過得不好？」聽到他這樣講，我當下很想說，當然，我永遠可以想要得更多。但我很快就靜下心來想，是啊，比起很多人，我的確過得不錯，其他人看我一定也覺得我過得很好。

最後，朋友告訴我：「我看著妳，也覺得好羨慕，感覺妳總是那麼的自在、自然。」「什麼？你……羨慕我？！」我真沒想到，朋友是這樣看我的。

想起來真有趣，我們都會把旁人的生活完美化，只看到自己沒有的那一部分。社群媒體讓我們看到其他人的生活，卻忘了我們看到的只是他們人生的一小部分，更有可能只是他們刻意呈現出來的完美部分而已。我希望藉由這本書，讓你們看到更多、更真實的我，那個大家不知道、不完美的我。我和大家一樣，都有脆弱不安、懷疑自己、很谷底的那一面，希望我的不完美，可以帶給你們面對自己的力量。

欣賞每一面的自己

以前我會覺得，如果我表現得太像鄰家女孩，我就沒辦法成為大明星，因為大家太熟悉我的樣子，沒辦法把我想像成另一種模樣。但我現在不會這樣覺得，尤其現在很多「A咖明星」也會經營社群，去拉近自己與觀眾的距離，讓自己就像鄰家女孩，不是遙不可及的人。

我在當外景主持人的時候，大家好像都把我當成鄰居一樣，有時走在路上會有人很親切地跑來跟我講話，雖然我並不認識他們，但很喜歡這樣的感覺。只是我的內心偶爾也會幻想，希望自己是那個「大螢幕上的女明星」。但這像鄰家女孩的外景主持人，跟幻想成為大明星的我，看似牴觸，其實都是我。

書名：《我活著我的人生嗎？：實踐人生最高版本》 作者：CC、Janet（謝怡芬）、王俊凱、江振誠、劉軒 出版社：三采文化 出版日期：2023年2月24日

回到自己的需求：快樂

參與這本書並不是因為我覺得自己像泰瑞莎修女一樣神聖有愛，我的人生目標也只是要開開心心，想吃就吃，希望家人健康而已。但如果我的經驗可以幫助到其他人，那也很好，因為如果有人跟我說，「妳的人生啟發了我」，我當然也會很開心。

只是，我還是那個很自私的我，就像我分享憂鬱症、流產的過程，並不完全是因為我想要啟發別人，某部分也是因為我想要分享。比如我把我凍卵的個人經驗，製作成一個「我的作品」，雖然我覺得很多人看了應該會有同感，但我的出發點，仍是自己有分享的需求，我想要我的作品被看見而已。

這個分享需求追根究柢，就是我想要快樂。以前我的快樂是有很多工作，是別人注意到我，現在我的快樂是小孩健康、老公在好萊塢發展順利、可以跟很多朋友吃飯。「快樂」就是我的目標，它可以只是小小的滿足，不需要多奢華。

就像我的父母一樣，過著簡單又快樂的生活。最近他們家院子裡有香瓜探出頭來了，看著小小的香瓜，兩老又開心又驕傲，用各種角度不斷為這個小香瓜照相。他們也常看著鳥兒飛來喝他們準備的水跟食物，還有一次前院的灑水器開了，幾個小孩脫光光開心地玩起水來，他們也跟著看了一個多小時。這些簡單的小事，都可以讓他們很開心、很滿足，而這樣的快樂也正是我想要的。

●本文推薦書為三采文化之《我活著我的人生嗎？：實踐人生最高版本》。