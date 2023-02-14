伴侶給你的「陪伴」大於「相處」，還不如考慮養一隻寵物？

文／米鹿DeerDeer

談戀愛需要的是相處，而不是陪伴。

相處是兩個人，透過各式各樣的溝通與互動，持續修正，找出最適合的「相處方式」

「長輩跟寵物才需要陪伴。」

原文來自哪我也不太清楚，是某天我回家吃飯的時候，爸爸不知道在看什麼節目，節目中的來賓所說的。

在聽到這句話之前，我倒是從來沒有將「陪伴」與「相處」放在一起比較。談戀愛不就是陪對方做他想做的事？以及當他不開心的時候，就陪著對方度過？很合理。華人社會這麼強調互相、禮尚往來，今天你幫他，明天你幫我，每個人都有不好的時候，這種「互相」再正常不過，沒什麼問題吧？

但當我們把「陪伴」與「相處」放在一起，多想幾秒鐘之後，這兩個詞彙所傳達的意思其實有所不同。

「陪伴」對我來說是什麼？相陪作伴。

陪伴是一種純粹的存在，完全以對方的需求為出發點，以「對方需要什麼？想要什麼？」為優先考量而付出。陪伴，多數時候不會存在想法或思考上的交流，只是彼此存在於同一個空間中，讓時間度過。你會說「爺爺奶奶互相陪伴對方，寵物陪伴著我。」這是有一個A照顧B的角色，或者A為了B而付出，是單向的流動而非雙向。

那麼「相處」是什麼呢？相處則是兩個人，透過各式各樣的溝通、互動、言談、交流等，持續修正、校準和對方最適合的「相處方式」，這才是相處。

相處，是一種持續與對方進行應對進退、觀察調整的雙向溝通。

（圖／unsplash）

寫到這裡，有養寵物的人會跳出來了；覺得爺爺奶奶很浪漫，可以陪伴彼此走過一生的人跳出來了。這種無條件的互相支持與陪伴不好嗎？人生需要花多少努力跟運氣，才能找到一個願意這樣「陪伴」你的人？我當然理解這種難得。

對於寵物，你不會和牠計較亂跑、亂跳打破了杯子、抓花了沙發，因為你知道牠不懂。你用無數的愛去照顧牠的生活起居，而牠回饋你的方式，便是當你在心情不好、鬱悶的時候，窩在腳邊撓撓你，在那一刻你會覺得：「哇，雖然這隻笨貓平常很白目，但今天居然看出來主人心情不好，試圖安慰我呢 ！」

這當然是一種終究互相理解的愛，但對於另一半，你真的可以接受他平常是一個生活白痴，打破你各種東西、破壞你生活起居，只要他好摸、好抱、好擼，只求某一刻他突然智慧大開，在你低潮的時候安慰你？聽起來，比較像是個三歲小孩某天在媽媽回家後，端出一塊從學校帶回來的餅乾說：「媽媽上班辛苦了 ！」這是小孩，終究不是伴侶。

書名：《一路戀習，陪你成為自己的光：如何與他更進一步呢？》 作者：米鹿DeerDeer 出版社：悅知文化 出版時間：2022年12月19日

而至於長輩的戀愛，那也是一種漫長的過程和累積。他們一路相識、熱戀、結婚、生子，一同度過了好多不同的階段。直到人生後半場，才由「相處」轉化成「陪伴」。而這個階段的陪伴，當然會摻雜著彼此行動力日漸下降，或健康狀況大不如前等因素。這種陪伴，不是一朝一夕，更像是前半生已經陪著彼此走過了漫漫長路，直到這一步，什麼都不用說了，只需要奉獻自己最後一段時間，陪你好好走剩下的路。

戀愛需要的是相處，婚姻則可能需要陪伴與相處共存。

若在戀愛階段就走到了「陪伴」，並不是最恰當的狀況。總覺得「陪伴」這兩個字裡，帶有更多的責任與義務。戀愛嘛，走得太快或走得太慢，都不是件好事，把戀愛談得恰如其分，也是種藝術。

如果現在你的對象，給你的「陪伴」感大於「相處」，

是不是考慮，也許養一隻寵物就行了？

●本文摘自悅知文化出版之《一路戀習，陪你成為自己的光：如何與他更進一步呢？》。