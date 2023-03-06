如何與不同個性的朋友相處？透過「尋石之旅」反思生命議題

文／林偉信（台灣兒童閱讀學會顧問）

你有沒有「珍藏」過什麼樣的東西，或者對什麼事情特別感興趣？

而你又會怎樣看待你的「珍藏」，和這樣的興趣？

你有沒有在個性和行事上，和你非常不同調的朋友？而你又是如何與他相處？

你有沒有曾被自然界的某些事物深深吸引，進而想得到它的衝動，像是面對美麗的花草，或是炫麗的奇石等？

這時候，你會怎麼做？

「特別感興趣的東西」、「不同調的朋友」、「自然界美麗的事物」，這些看似平常的事情，當它與我們發生關係、產生影響時，有時，我們不得不停下腳步，認真的去思索上述的問題：為什麼我會這樣？每個人的想法與作法都要一樣嗎？一定要獨自擁有才算是得到嗎？我到底該怎麼做？而我們會去想這些問題，是因為這些問題的答案，正反映出我們對於「自己的真實需要」、「和他人的相處」，以及「和自然的關係」這些人生重要議題的態度和作法。

這部少年小說藉由尋找奇石的故事，不僅讓我們享受了一場驚奇探險的閱讀趣味，書中更對讀者展示了作者對於這些生命議題的深刻反思。

《琥珀牆裡的蛋（臭鼬和獾的故事2）》內文圖（圖／麥田出版提供）

首先，在書中，我們可以看到故事裡的幾個主要角色，尤其是主角獾和他的室友臭鼬，個性殊異的他們，有各自鍾愛的珍藏和興趣，但沉迷的結果，讓他們身心陷入焦躁，生活失序了。藉由故事的進行，作者讓我們看到，唯有當獾和臭鼬放下執著與在意，才能看清楚自己真實的需要，擺脫受制於外物的焦躁，重回生活的正軌。

其次，在故事裡，我們也可以看到不同角色間的互動與相處方式，像是專注、積極、在意結果的獾，和自在、隨性、重視過程的臭鼬，或是對某些事情特別敏感的臭鼬和做事大剌剌的刺蝟等。這些角色的個性與行事風格截然不同，最終卻都能創造出一個雙方都能接受的關係。透過書中角色的互動，作者不斷對閱讀者釋放出如是的訊息：人我之間的相處，唯有尊重與包容對方和自己的差異，從中尋求共識，才能共創和諧；而且，重要的是，當發生問題時，「逃避」或「視而不見」絕不是解決問題的良方，只有彼此坦承以對，攤開問題，好好溝通，說清楚、講明白，才能真正解決問題，消除心中的焦慮與疙瘩。

最後，這本書在人與自然的關係上，也做了很好的提醒：「獨享」或「占有」，都不是我們和自然界應有的關係，唯有放下個人的私欲，守護而不破壞，才能和自然共生共存，也才是我們對自然應有的態度。就像書中主角獾最後尋得他一心一意想要得到的瑪瑙後的了悟：「現在它需要回到它原來的地方。」做為人類，我們有我們生存的位置，也應該讓自然萬物留駐在它原本的地方。

書名：《琥珀牆裡的蛋（臭鼬和獾的故事2）》 作者：艾米‧汀柏蕾（Amy Timberlake） 繪者：雍‧卡拉森（Jon Klassen） 譯者：趙永芬 出版社：小麥田出版／城邦文化 出版時間：2023年02月04日

毋庸置疑，這是一部很棒的生命教育小說。本書另一個極具閱讀趣味的地方，就是情節中很巧妙的融入了像是岩石的生成與年代、恐龍與雞的演化關係、挪威鼠的由來與特徵、貽貝的構造與功能、熊和貓的特性與喜好……等這類自然界物種的科學小知識。而對這些學問有興趣的小讀者，也可以在閱讀後，順藤摸瓜的更進一步去搜尋與研究。因此，它也可以做為一本很有趣的科普教育引導小說。

●本文摘選自小麥田出版之新書《琥珀牆裡的蛋（臭鼬和獾的故事2）》推薦文。