理解中東與阿拉伯世界必讀之作！貫串民族、文明和語言的宏大歷史

文／提姆．麥金塔―史密斯（Tim Mackintosh-Smith）

在阿拉伯有紀錄以來的三千年歷史裡，凝聚的話語啟動過三波統一浪潮。再次借用伊本．赫勒敦的術語，ʿaṣabīyah「團體主義」總是從al-ʿarabīyah「卓越的高級阿拉伯語」那裡得到它的動力。然而，這幾波浪潮的規模，遠比伊本．赫勒敦談論的部落或王朝大多了。

第一波浪潮—古遠、緩慢，但深沉，屬於族裔的自我意識，湧漲的時間在伊斯蘭出現之前一千年。第二波是一次實體擴張的海嘯，也就是阿拉伯人在七、八世紀的征服及其餘波，它消落的速度和暴起時一樣快，最後是在長期的麻痺中結束，但留下豐沃且持久的語言沉積物。第三波是由十九世紀歐洲國族主義運動所喚醒的蟄伏力量所驅動，重新發現那個族裔的、文化的—以及，到了晚近，狂熱崇拜的—自我。最後這波至今仍在肆虐。這三波浪潮將這本書的大部分章節區分成三組：每組包含的年代不一，但篇幅大致相同：「嶄露」與「革命」（西元前九○○年到西元後六三○年）；「稱霸」與「衰落」（六三○到一三五○年）；「黯蝕」與「再興」（一三五○年至今）。

第一波自我意識的開端相當模糊，很難標定時間。它的興起似乎是由於將駱駝馴化成馱獸，讓移動性日益提升，以及阿拉伯人開始從事長距離的運輸和貿易工作，在這種情況下，必須要有一種語言讓北阿拉伯地區使用不同方言的人可以相互理解（南阿拉伯說的是另一組語言，和北方語有遠親關係，但北方人聽不懂；兩者的距離約莫相當於德文和義大利文）。後來，在大約西元五世紀前的某個時刻，大概在半島中部的某個地方，統一的北方語的「高級」形式也有了雛形。這所謂的al-ʿarabīyah，並非日常用語，而是一種「奧祕之語」（mystical tongue），是用來「傳達神諭和背誦詩歌」。能夠掌握這種特殊用語的人—最重要的是shāʿir，這個字後來演變成「詩人」，但最古老的意思大概比較類似預言家或薩滿—就能吸引追隨者。在劫掠襲擊的時刻，shāʿir也扮演惠特曼（Whitman）筆下的詩人角色，是「戰爭最致命的力量……能用他說出的每句話汲出鮮血。」

書名：阿拉伯人三千年：從民族、部落、語言、文化、宗教到帝國，綜覽阿拉伯世界的崛起、衰落與再興 作者：提姆．麥金塔―史密斯（Tim Mackintosh-Smith） 出版社：臉譜出版 出版日期：2023年02月02日

伊斯蘭在歷史沙場上的迅猛登台，掀起了一陣沙塵，遮蓋掉許多先前存在於該地的東西。然而，從西元前八五三年首次提到阿拉伯人，一直到他們突然出現在國際聚光燈下，中間那段黝暗歲月依然有些特色是清楚的。早期生活在阿拉伯半島的人類大多是移動的、易裂的、暴躁的；在嚴苛環境中漫遊的血緣群體，天生就容易分裂，容易為了生存彼此競爭。時間是用祖先的名字來度量，而非用碑石或年表來記錄。然而，在西元前第一個千年快結束時，這個異質性社會（如果可以這樣稱呼的話）透過與帝國鄰居的接觸，而逐漸形成其外部輪廓。這些帝國鄰居包括羅馬、波斯和南阿拉伯，這塊位於半島腳跟和腳背部分的肥沃山地，由示巴王國（Sabaʾ，《聖經》寫做Sheba）和承繼它的帝國統治著大體屬於定居的族群。

帝國的本質是層級分明和金字塔狀，它比較喜歡和清楚明確的指揮鏈交涉，而非部落和氏族所能提供的水平結構。於是，阿拉伯人藉由得到強權的承認，而開始浮現出他們的層級關係，包括部落領袖（phylarch）和後來的「阿拉伯人的國王」（kings of Arabs）。往日游牧、流動的生活開始定居下來，落腳在邊緣：國王從介於大片沙漠和播種地之間的幾個半營地、半首都的中心進行統治。在阿拉伯半島北部和中部的阿拉伯土地上，社會的凝固似乎是由外而內，類似鑄模裡的蠟。如果說國王需要從鄰居那裡得到承認，他們也需要自身子民的認可：他們活在讚美和宣傳裡，而這正是日後那些詩人們的本事。高級語言就是在這裡自成一格，取得直到今日的形貌。這種語言也有一種更深層的團結感。赫德（Herder）是歐洲現代國族主義的奠基理論家之一，他深知詩歌的力量。「詩人，」他在一七七二年寫道，「是他所屬國族〔Volk〕的創造者；他提供一個世界讓他們去看，把他們的靈魂握在手中，帶領他們去到那個世界。」

在赫德時代的歐洲，那個世界還很新穎：比方說，在那個時代法國的某些地區，「朝任何方向走上一天，所到之地都會變得無法理解」，至於理想中的統一國族語言，根本八字都還沒一撇。但在阿語世界並非如此。英國東方學家雷諾．尼柯爾森（Reynold Nicholson）比多數人更了解阿語世界，他說的沒錯，詩歌讓阿拉伯人「早在穆罕默德出現之前，就在道德上和精神上成為一個國族」。

當然，在現實生活裡沒有人會講詩人的語言。「國族性」（Nationhood）是一種詩意的理想，一種只存在於修辭中的現實。一直都是。

●本文摘選自《阿拉伯人三千年：從民族、部落、語言、文化、宗教到帝國，綜覽阿拉伯世界的崛起、衰落與再興》。