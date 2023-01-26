童書大師管家琪最新力作 上古神話與民間故事大集合！

文／管家琪

盤古開天（取材自上古神話）

這個世界最初到底是什麼樣子呢？

傳說，世界最早最早只是一片黑漆漆、黏乎乎，活像一個大雞蛋似的東西，有一個叫做盤古的人，就睡在這個大雞蛋裡。

盤古一睡就是一萬八千年。

終於，有一天，他睡飽了，可是，睜開眼睛，什麼也看不見。

盤古用力伸展四肢，無意間，他覺得好像碰到了什麼東西，抓過來湊到眼前仔細一看，哎呦，居然是一把大板斧！

盤古很高興，心想，這是一個好東西，正好可以派上用場，把這裡改造一下！

想到這裡，他一刻也不延遲，馬上舉起大板斧用力一揮——只聽見四周立刻響起「嘩啦啦啦」一陣陣巨響，大雞蛋破了！

緊接著，那些比較輕又比較清澈的東西，漸漸往上升，而那些比較重又比較渾濁的東西則慢慢往下降。盤古看著看著，決定把往上升的部分稱做「天」，往下降的稱做「地」。從此，這個世界就有了天和地。

盤古擔心天和地不夠穩定，會不會有一天又再度合攏，於是，就趕緊丟掉那把大板斧，站了起來，用自己的頭牢牢的頂住天，再用自己的雙腿牢牢的踏著地，就這樣頂天立地的站著。

盤古一天天的長高，每天都長高一丈。隨著他的變化，世界也在跟著變化，天每天都升高一丈，地每天也都加厚一丈。

這樣又過了一萬八千年，盤古已長成一個身高九萬里的巨人，天和地被遠遠的分開，看來是沒有再重新黏成一片的可能了。

但盤古還是不大放心，還是堅持就那麼站著。

不知道又過了多久，盤古終於支撐不住，倒了下來。他死了。

接下來，盤古的身體開始發生奇妙的變化。他的左眼變成太陽，右眼變成月亮，頭髮變成星星，肌肉變成泥土，血液變成江河，四肢和身軀變成各地的高山，牙齒和骨頭變成石塊、金屬、玉石等各種東西，皮膚和汗毛則變成花草樹木……

盤古用自己的全身，造就了這多彩多姿的世界。

夸父追日（取材自上古神話）

很久很久以前，在北方密林深處，有一群力大無窮的巨人，他們的首領名叫夸父。夸父天不怕、地不怕，經常把兩條兇惡的黃蛇掛在耳朵上做為裝飾，或是抓在手上揮舞，族人都很佩服他的勇猛。

有一年，天氣特別炎熱，不僅很多莊稼、花草和樹木快要被曬焦，河水快要乾枯，族人也都熱得難以忍受，紛紛死去。夸父看到這樣悲慘的情景，非常難過。一天，他告訴族人：「這個太陽實在是太可惡了！我要捉住它，讓它從此聽我們的指揮。」

有人問：「你要怎麼捉住太陽呢？」

夸父豪氣千雲的說：「很簡單，只要能追上它，就可以捉住它了。」

族人聽了，都紛紛勸阻，要夸父別幹傻事。有人說：「太陽離我們那麼遠，你會累死的」，有人說：「太陽那麼熱，就算你能接近它，也會被烤死的」。

可是，無論大家怎麼說，夸父都不為所動。他已經打定主意，一定要採取行動，拯救族人。

於是，在這一天，太陽剛剛從海平面升起，夸父拿著一根木杖就精神抖擻的出發了。他緊緊盯著太陽，邁開大步，跨過一條條河流，經過一片片原野，又越過一座座高山，拼命的追太陽。他跑得很快，大地都為之震動。

夸父就這樣追了九天九夜。這天，在太陽快要落山的時候，他終於追上了太陽。

然而，太陽真的太熱了，溫度太高了，再加上連日來的疲憊，夸父一下子感到又渴又累，就趴在黃河邊，一口氣把黃河之水全喝乾了。喝完之後還是不解渴，夸父又跑到渭河邊，把渭河之水也喝光。沒想到，這樣還是解不了渴，夸父只好又轉身向北跑去，那裡的大澤縱橫千里，夸父心想，大澤之水總可以讓自己解渴了，解渴之後，就能來捉太陽了。

可是，大澤太遠，夸父還沒有跑到大澤，就在半路上渴死了。

夸父臨死的時候，牽掛著族人，就將手裡那根木杖扔了出去。木杖落地之處，就出現了一大片桃林。

據說這片桃林一年到頭都非常茂盛，不僅能為過往行人遮蔭，樹上所結出的鮮嫩的桃子，還能為人們解渴。

女媧造人（取材自上古神話）

如果這個世界是盤古開天所造，那麼人又是從哪裡來的呢？傳說在天地開闢之後，不僅慢慢就有了山川樹木，在天空、大地和海裡、湖裡也慢慢有了各式各樣的動物。一天，一位叫做女媧的女神，在世界各地走來走去，覺得這個世界很棒，但好像還缺少了一點什麼，如果能增加一種可愛聰明的小東西，這個世界一定會更有生氣。

可是，該怎麼做這種特別的小東西呢？即使是像女媧這麼厲害、一天之內能變化七十次的大神，想了好久，也沒有什麼好主意。

直到有一天，女媧來到河邊，從河水裡看到自己的倒影，忽然有了一個靈光，心想，有了！我何不就按照自己的樣子來做那個小東西呢？

於是，女媧蹲下來，順手挖了一點兒岸邊的泥土，再和一點兒水，提高了土的可塑性，然後就開始慢慢的捏，照著自己的樣子做了一個小東西。這個小東西真的和女媧很像，只不過女媧是蛇的身體，但女媧替這個小東西做了四肢，然後把這個小東西叫做「人」。

女媧剛剛把做出來的人放到地上，這個人馬上就活了起來，能跑能跳，朝氣十足。

女媧看了很高興，一口氣又做了一大堆的人，每個人都是剛剛做好、一放到地上，馬上就有了生命。現在，人間大地有了這麼多的人，真的比以前要熱鬧多了。

女媧希望小人能夠愈多愈好。她覺得以這樣的方式慢慢捏、慢慢做，實在是太沒效率了，便想到一個新的辦法，從山崖壁上扯下一根藤條，沾滿泥漿，用力一揮——只見那些小泥點一落到地上，果然也都在瞬間就變成一個個活蹦亂跳的小人。

這麼一來，小人兒增加的速度確實快了很多。不過，女媧還是覺得不滿意，心想，這些小東西遲早有一天都會死，難道要每隔一段時間就重新製造一批嗎？

最後，女媧想出一個一勞永逸的辦法，就是設計出一套制度，後來被稱為婚姻制度，讓這些小人兒自己去繁衍新生命。

相傳這就是大家把女媧奉為「婚姻之神」和「送子娘娘」的原因。

●本文摘自大好文化之《床邊故事經典365：1、2月盤古開天》。