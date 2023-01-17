以「容易清理」為收納原則　打造讓人開心做菜的廚房

文／近藤麻理惠

不要將「容易拿取」視為廚房收納的理想狀態

「廚房東西好多，真不方便。」

H太太正為廚房收納煩惱，她與先生及兩名女兒一家四口住在三房兩廳的公寓裡。她帶我來到大小約一坪的廚房，整個空間只能以「灰暗」來形容。

水槽裡還放著早餐使用過的盤子和筷子，以吸盤固定在水龍頭旁的小籃子裡則放著洗碗精，以及還滴著水的菜瓜布。往右一看，大型瀝水籃占據了流理台一半以上的空間，裡頭還晾著宛如剛開過家庭派對一樣的大量餐具。H太太苦笑地說：「這個瀝水籃已經變成我們家收納碗盤的固定位置了。」

此外，洗碗時飛濺的水滴乾掉之後，又壓上新的水漬，讓整個水槽布滿白斑。

接著檢查瓦斯爐。無法放進收納櫃的平底鍋就直接擺在爐子上，旁邊還有一個放滿各種辛香料的鋼製置物架，前方則擺著醬油、料理酒等瓶裝調味料。立在瓦斯爐後方的銀色防油板整個濺滿油污，根本到了無法使用的地步。

「我家廚房的『生活氣息』太重、雜物太多了，我很煩惱……該怎麼做才能整理得清爽一點呢？」

仔細詢問之後，我發現H太太光是準備一天三餐就消耗掉所有的精力，用完的餐具和調理器具也懶得歸回原位，站在廚房裡就覺得十分心煩。

我並不認為廚房一定要整理得很簡潔，也不覺得充滿生活氣息的廚房有什麼不好。就像有些美味的拉麵店，雖然店裡的裝潢不見得多整潔，但老闆每天都笑咪咪地煮著拉麵。也就是說，只要做飯的人認為家裡的廚房是一個可以開心做菜的空間，就是最好的狀態。

話說回來，什麼樣的廚房才是可以讓人開心做菜的廚房？

每次我問客戶這個問題，得到的答案通常如下：「隨時保持得亮晶晶……」「可以立刻拿出要用的東西。」「可以讓我在裡頭穿著令我心動的圍裙，使用自己喜歡的鍋具或料理器具做菜。」

第三個答案只要添購「令人心動的圍裙和自己喜歡的鍋具」就能解決，暫且不予理會。至於剩下的兩個答案中，「隨時保持得亮晶晶」必須透過打掃才能做到，而非整理。因此，整理能夠解決的問題，就只有「可以立刻拿出要用的東西」。

不過，這觀念本身就是一個嚴重的錯誤。

我也有過一段時期，在整理廚房時極度追求方便性，強調「容易拿取」的重要。

看完雜誌上的廚房收納特集之後，我立刻在牆壁釘上掛鉤，將調理器具垂掛在牆上，或者模擬做菜時的動作，計算手臂長度，以調整調味料擺放的位置。這麼做的結果，就是幾乎所有東西都擺在收納櫃外面。

「想用什麼立刻就能拿出來」確實相當方便，但如此一來，熱油與水滴就會噴濺到放在外面的物品上，反而讓廚房看起來髒髒的，一點都不讓人心動。

廚房收納要以「容易清理」為前提

話說回來，為什麼大多數人都很講究「容易拿取」？我發現他們都是因為聯想到在餐廳或咖啡館廚房裡工作的主廚做菜的模樣，才會有這樣的憧憬。

為了一探「東西容易拿取」的廚房奧祕，我特別拜託某家餐廳的工作人員，在午餐時段結束後、晚餐時段開始前的休息時間，讓我進入他們的廚房參觀。於是，我穿上圍裙、戴上頭巾，手裡拿著相機與記事本，準備仔細觀察。

進入餐廳的廚房參觀時，原本懷抱著很大的期待，想要一窺專業廚師的祕密絕招，沒想到結果讓我大失所望。

餐廳廚房的整個調理台都是用不鏽鋼製成的，調理碗、餐具、鍋具、勺子等基本廚房用具全都分門別類、確實收納。除此之外，完全看不到原本滿心期待的收納祕招。仔細一想就會發現，各類型的餐廳，例如義大利餐廳或日本料理餐廳，大致上會用到的調味料或調理器具都差不多，而且東西的數量不會愈來愈多。再加上商業用廚房通常都會有許多高達天花板的開放式收納櫃，甚至整面牆都是收納櫃，在結構及使用目的上與家用廚房截然不同。

「哎呀，完全沒有參考價值！」

我沮喪地蹲在調理台前面。這時，可能是晚餐時段要到了，廚師們陸續回到廚房裡，我趕緊走到廚房角落，避免打擾到他們。我在角落裡不經意地看著他們做菜的模樣，結果，我竟然發現一件很重要的事。

專業廚師做菜時動作真的很俐落，但他們的「俐落」並不是表現在拿取調理器具上，而是反映在擦拭調理台與流理台的水漬上面。

他們每次使用完調理台與流理台之後，一定會拿抹布迅速擦過，才會進行下一個動作，例如以長柄刷迅速將油抹在平底鍋上。等到一整天的工作結束之後，他們一定會將所有的流理台、水槽、瓦斯爐與周邊區域的牆面擦拭乾淨才會下班。於是，我忍不住請教主廚關於廚房整理的奧義，他只回我一句話：「廚房整理的重點就是清理水漬與油垢。」

後來我也陸續參觀過幾間餐廳廚房，結果都一樣。廚房好不好用，重點不在於收納，而是清理的容易度。

自從發現這一點之後，我暫時不去管東西好不好拿，而是努力地將所有清潔劑與調味料收進收納櫃裡。

圖／Unsplash

假如你擔心這麼做會讓櫃子裡堆滿物品，需要的時候很難把東西拿出來，那麼大可放心。

我的客戶在整理過後，廚房「乍看之下」十分整潔，完全沒有多餘物品，但打開收納櫃，就會看見裡面擺滿了東西。每次要拿下方的平底鍋出來時，都必須先把堆在上面的平底鍋移開。不過每次我問客戶「這樣會不會很麻煩」，她們都回答我：「妳沒問我還沒發現，我一點都不覺得麻煩耶。」

而且她們還笑著對我說：「我不但不覺得麻煩，現在每次用完廚房就會擦拭瓦斯爐，真是不敢相信自己有這麼勤快。與其說廚房變得好清理了，不如說是我變得更想清理，以維持廚房乾淨整潔的模樣。」

不可思議的是，每當客戶站在變得容易清理、隨時都保持亮晶晶的廚房裡時，完全不覺得從收納櫃中拿出調理器具或需要用的東西會很麻煩，感覺相當輕鬆。

從她們的經驗可知，讓人開心做菜的廚房，首要條件就是要好清理。為了做到這一點，基本上水槽與瓦斯爐周邊都不能堆放物品。在這個前提之下思考廚房收納，就能打造出令人驚喜的實用廚房。

話說回來，如果家中廚房的調理台較寬，亦可將物品放在水滴與熱油不會噴濺到的區域。

有些讀者可能會認為「只有一個人生活的單身貴族才有可能不在廚房裡堆放物品」，不過我的客戶有一半都是有小孩的家庭主婦，而且她們在整理之前都說：「我們家絕對不可能不在廚房裡堆東西。」

看到她們的例子，你還在擔心什麼？只要有心，任何人都做得到。

各位可能不相信，我在上整理課時都會教客戶「廚房清潔劑和菜瓜布不要放在水槽周邊」，而是要收在水槽下方或水槽下的收納櫃門片內側。有些人或許覺得這樣很麻煩，但實際做了之後，客戶再也不將清潔劑和菜瓜布放在水槽周邊了。

此外，由於大多數人都不會對廚房垃圾桶有心動的感覺，因此最好將廚房垃圾桶收起來。

整理過後如果還有收納空間，請務必將垃圾桶收在水槽下方。將垃圾桶放進收納櫃的技巧不只適用於單身生活者，與家人同住的讀者不妨也嘗試看看。

書名：《怦然心動的人生整理魔法2：實踐篇．解惑篇》 作者：近藤麻理惠 出版社：方智／圓神出版 出版日期：2016年7月14日

最後要處理的，就是放在水槽裡、可過濾廚餘的濾水籃。

坦白說，自從搬出來一個人住之後，我從來不在水槽裡擺放濾水籃。沒有濾水籃，自然不會製造廚餘。話雖如此，並不是每個人都住在有專人管理、二十四小時都可以丟垃圾的公寓大廈裡，一般人只能在垃圾車來的固定時間丟廚餘，實在有些不方便。

話說回來，廚餘究竟該如何處理？我的建議是：冰在冰箱的冷凍庫裡。在冷凍庫一角劃出一個暫放廚餘的區域，將瀝乾水分的雞骨和果皮等集中在此處，等到垃圾車來的時候再拿出去丟就可以了。以前我媽媽在殺完魚之後，為了避免魚的內臟發臭，都會將魚內臟擺進冷凍庫裡。我就是從媽媽的做法想到這個解決之道。

一聽到要將廚餘與食物一起放進冷凍庫裡，很多人可能會打退堂鼓，但這些廚餘都是在腐敗之前就被冷凍起來，跟其他食物事實上沒有兩樣。此外，若是覺得廚餘放在塑膠袋裡不太美觀，不妨使用褐色紙袋，或者以塑膠收納盒徹底區隔開來。

●本文摘自方智／圓神出版之《怦然心動的人生整理魔法2：實踐篇．解惑篇》。