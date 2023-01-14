宋朝寒假只有三天？太學生活無聊到呼妓命酒、結交流氓！

文／李開周

學生的寒假和年假怎麼放？

現在的學生每年都有寒、暑假，春節假期通常在寒假之中，宋朝學生是怎樣放假的呢？

我們先看鄉村學生的假期。宋朝鄉村私塾假期較多，每年放假長達三個月，其中包括一個月春假、一個月秋假、一個月寒假。春假與秋假是為了讓學生歸家幫父母務農，忙完春耕秋種再返校讀書。寒假從舊曆臘月初八開始，到來年正月初八結束。除此之外，每逢春社、秋社、端午、中秋、重陽、冬至，學校也會放假，假期一般為一天。

城市學生假期較短，沒有春假和秋假，只有寒假與暑假，寒假一個月，暑假一個月，加起來總共兩個月假期。宋朝最高級別的學校是太學，太學生的假期最少，竟然沒有寒、暑假，只是在寒食、冬至與新年各放假三天，加起來每年只有九天假期。不過太學生多為官宦子弟，常常以隨侍父親遠赴外任的理由請假，一請就是好幾個月，年終時再返校參加大考，只要考試合格，仍然有資格出來做官。

宋朝最著名女詞人李清照的丈夫趙明誠年輕時就是太學生，他在開封太學讀書，最大的樂趣是請假跑去大相國寺門口的古玩店鋪觀賞字畫、購買拓片，如果讓他安安生生守在學校裡，一年只有九天可以出來放風，他肯定無法接受的。

整體而言，宋朝太學紀律雖嚴，假期雖少，學風卻相當敗壞。南宋詞人周密是官宦之後，早年在杭州太學讀過書，對太學生生活之糜爛印象深刻，他在《癸辛雜識》後集中寫道：

學舍燕集必點妓，乃是各齋集正自出帖子，用齋印，明書「仰弟子某人到何處祗直本齋燕集」。專有一等野貓兒卜慶等十餘人，專充告報，欺騙錢物，以為賣弄生事之地。凡外欲命妓者，但與齋生一人相稔，便可借此出帖呼之。此事不知起於何時，極於無義，乃所以起多事之端也。

太學生們在宿舍裡聚餐，一定要讓妓女陪酒，通常由該宿舍的舍長寫一封帖子，帖子上寫明請某某妓女到某某宿舍。而且這些太學生自高身價，不屑於親自去妓院送帖，於是太學附近就有一幫無業遊民專門幫忙跑腿。身為宋朝最高學府的學生，本應安心治學、修身養氣，結果卻墮落到呼妓命酒、結交流氓，真是士林之敗類。

相比而言，倒是在私學讀書的小學生更加樸實可愛。宋人金盈之《新編醉翁談錄》略略提到北宋私學的一些好玩習俗：每年春社之日，小學生放假，將一根大蔥綁在竹竿上，從窗內捅到窗外，謂之「開聰（蔥）明」；又用彩色絲線繫一個蒜頭掛在脖子上，寓意是「能計算（繫蒜）」。

●本文摘自時報出版之《來一套哈燒的宋朝百匯（全套四冊＋全新創作別冊）》。