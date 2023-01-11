怦然心動的整理風潮！從擦拭大門「玄關」提升一天好運

文／近藤麻理惠

玄關是一個家的門面，也是最神聖的場所

家的入口應該讓我們心中湧現出回家的安心感，一踏進玄關就想對自己的家說聲：「我回來了！」乾淨整潔，讓客人覺得愉快且受到溫暖的歡迎。這就是我理想中的玄關。

例如，地面永遠保持潔淨，整齊排列著與家庭成員人數相符的鞋子，多出來的則收進鞋櫃裡。空氣中有股薰香或線香的淡淡香氣，地上鋪著有品味的玄關墊、旁邊裝飾自己喜歡的畫、明信片與當季鮮花，一進家門就會看到令自己心動的物品，配合新年、萬聖節、聖誕節等節慶，點綴應景物品，享受四季更迭的自然流轉。

圖／方智《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活 》

有次我到某個客戶家中，她家的玄關令我印象深刻。玄關放著大型玻璃櫃，裡面是男主人親手做的大船模型；玻璃櫃旁邊則擺著她親手做的應景花飾。由於他們的小孩已經長大搬出去，夫妻兩人便一點一滴地布置家中，每天都會跟自己的家打招呼。我還記得夫妻倆面帶微笑告訴我：「每次從外面回來，一看到玄關就覺得很開心。」

玄關是家的門面，也是最神聖的場所。關鍵在於，以簡單裝飾為原則。

打開家門時，你想看到什麼？走進去時，什麼會讓你怦然心動？某種特殊的香味、風格，或裝飾品？也許你想添加長椅或採用不同的鞋子收納方式，來重組和簡化進入家中的過程。

你家的入口就像神社的大門

我是用擰乾的溼抹布來擦拭玄關的地板。雖然這習慣看起來很麻煩，但如果你也想過著怦然心動的生活，我建議各位一定要養成擦拭玄關地板的習慣。

我是從高中時開始這麼做的。當時看了一本關於風水的書（書名我忘了），書中寫道：每天擦拭玄關地板可以增加好運。我記得作者的觀點是，玄關在整個家裡的地位相當於一家之主的臉面。每天擦拭玄關，隨時保持一家之主光鮮亮麗的外表，就能提升房子的品格，從玄關引進好運氣。

我那時候完全遵循作者的建議，心想：「原來玄關地板就是爸爸的臉！」我在擦拭這一處時想像我在幫他擦臉。但這種想法好像對爸爸不敬，於是我決定屏除雜念，專心擦地。

我很驚訝地看到抹布總是弄得髒兮兮，就算每天都擦也是一樣。我當時心想：「一個人在外面奔波一天，原來會帶回這麼多髒汙啊！」「每天洗去身上的汙垢，讓自己煥然一新之後，又能再次充滿活力，外出工作，這就是人類的生存之道啊！」當時我穿著高中制服，手拿著抹布擦地，思索人生的意義，那個模樣一定很搞笑。

擔任整理顧問之後，我也借用那本書的觀念，告訴客戶：「每天擦拭玄關的地板可以提升好運喔！」有一次，客戶還這麼回應我：「這麼說來，玄關前的地板就像神社的鳥居一樣囉！」她說的沒錯！我以前在神社擔任巫女，聽前輩說過，參拜神社時如果從鳥居底下穿過，可以祛除身上的汙穢與厄運。同樣的，每次經過玄關的地板，就能帶走我們累積了一天的汙垢。

另一位客戶觀察到，擦拭玄關地板的這個動作能擦掉我們對自己的罪惡感和愧疚感。她意識到，如果看到玄關地板沾染髒汙，她就會覺得自己是個「沒有用的人」。（不知道為什麼，擦拭玄關地板的這種習慣往往會激發出這樣的哲學見解。）

書名：《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》 作者：近藤麻理惠 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2023年1月1日

每天將玄關地板擦得晶亮，就能對自己有信心，因為我們知道自己什麼也沒隱瞞。與此同時，還會把自己的家視為神聖的場域。也許這個小小的空間真的能讓我們洗滌心靈。如果是這樣，那麼保持玄關清潔，果然會提升我們的好運。誠如日本人常說的「幸福從玄關降臨」，維持乾淨的玄關，一定會讓人覺得家裡的通風變順暢、氣氛變得輕鬆自在。你是否也想將家裡打造成像神社一樣的能量點？如果是，請務必養成每天擦拭玄關地板的習慣。

●本文摘自方智／圓神出版之《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》。