2022年誠品健康生活類第一名 解封口罩前必讀的肌膚保養書

文／春光出版編輯部

在演藝圈及醫療領域享有名氣的皮膚科王朝輝醫師於今年初推出《光澤美肌保養術》，二月份出版至今不到一年的時間就創下七刷的耀眼成績，並且榮獲誠品書店閱讀報告健康生活類年度第一名，成為新一代暢銷作家。王醫師在百忙之中撰文出書，希望藉由書籍來傳達正確的皮膚知識及保養觀念，讓讀者能經由正確保養方式來找回肌膚的健康，擁有光澤美肌。

皮膚專科王朝輝醫師，時常在電視節目與觀眾們分享保養新知。第一次進軍文壇出書，就拿下相當亮眼的成績，王朝輝醫師表示：「近年疫情影響，民眾常因為口罩悶熱狀況下引起皮膚不適，例如過敏、痘痘等粉刺問題好發而求診，因看診時間有限難以進行完整的衛教，這次機緣下將看診二十多年經驗集結成冊，傳達正確的方式做好肌膚保養，收到不少讀者反饋將此書譽為保養聖典。」

王朝輝醫師（圖／光澤診所提供）

《光澤美肌保養術》內容是王醫師統整多年來上萬名求診者的皮膚科臨床經驗，歸納求診者的問題與迷思，透過系統式整理，以五大章節、二十五篇的保養指引來說明肌膚失去光澤的成因、更多肌膚的真相、毛孔狀態與膚況、敏感肌與酒糟的照護及老化的保養等知識。王朝輝醫師使用淺顯易懂的文字說明，並以插圖及表格輔助呈現，讓讀者容易閱讀及吸收正確資訊。王朝輝醫師說：「閱讀這本書如同與朋友聊天一樣，遇到肌膚的問題隨時拿起來翻一翻就能得到解答。」

書名：《光澤美肌保養術》 作者：王朝輝 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2022年2月24日

【誠品年度閱讀報告】首度線上分享回顧2O22書單，在這段生活受限的日子裡，替台灣讀者整理出精選書單，藉由閱讀讓讀者締結知識與世界訊息不脫節，而《光澤美肌保養術》即將進入第八刷，在誠品書店健康生活類中唯一與民眾保養密切相關的知識工具書，成為民眾在期待解封口罩的前夕，必須閱讀的一本保養書籍。

●本文推薦書為春光出版之《光澤美肌保養術》。