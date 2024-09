單字文法都懂還是不敢開口？柏克萊碩士教你這樣說！

文∕周昱葳、李存忠、吳惠怡、林宜珊

在會話中,通常拋出一個疑問句就能展開對話。那麼,英文的疑問句該怎麼說?

首先,當然要了解英文有哪些疑問詞(interrogative word/question word)。疑問詞就是中文裡常說的「誰」、「什麼」、「為什麼」、「什麼時候」、「在哪裡」、「如何」,代表說話者想要詢問的事項,也就是5W1H。用人事時地物去記,就很容易聯想:

圖∕大是文化

5W1H不僅是職場上常用的企管理論,也是很重要的生活哲學。無論遇到什麼問題,都可以用5W1H的架構來分析。例如,德瑞克(Derek)跟安琪兒(Angel)在討論旅遊計畫:

Derek:Who else will join us?

其他還有誰會加入我們?

Angel:Mike and Mia will join, but Yoshi will pass this time.

麥克和米亞會加入,但耀西這次不會。

Derek:Why can't he go with us?

為什麼他不可以跟我們一起去?

Angel:He's going to have a badminton game.

他即將有羽毛球比賽。

Derek:When are we leaving?

我們何時要出發?

Angel:We will hit the road tomorrow morning.

我們明天早上出發。

Derek:Where will be our first stop?

哪裡是我們的第一站?

Angel:We will go to Kenting first!

我們會先去墾丁!

Derek:What should I bring with me? 書名:《六大動詞,10天速成英語表達》 作者:周昱葳、李存忠、吳惠怡、林宜珊 出版社:大是文化 出版日期:2022/11/27

我要攜帶什麼呢?

Angel:I suggest that you bring your sunglasses and swimsuit.

我建議你帶你的太陽眼鏡和游泳衣。

Derek:How are we going to get there?

我們要怎樣去那裡?

Angel:I plan to drive my car.

我打算開車去。

以上就是用5W1H展開的對話!日常生活中,各位不妨也試著用5W1H,開啟源源不絕的話匣子吧!

●本文摘自大是文化出版之《六大動詞,10天速成英語表達》