單字文法都懂還是不敢開口？柏克萊碩士教你這樣說！
文∕周昱葳、李存忠、吳惠怡、林宜珊
在會話中，通常拋出一個疑問句就能展開對話。那麼，英文的疑問句該怎麼說？
首先，當然要了解英文有哪些疑問詞（interrogative word／question word）。疑問詞就是中文裡常說的「誰」、「什麼」、「為什麼」、「什麼時候」、「在哪裡」、「如何」，代表說話者想要詢問的事項，也就是5W1H。用人事時地物去記，就很容易聯想：
5W1H不僅是職場上常用的企管理論，也是很重要的生活哲學。無論遇到什麼問題，都可以用5W1H的架構來分析。例如，德瑞克（Derek）跟安琪兒（Angel）在討論旅遊計畫：
Derek：Who else will join us?
其他還有誰會加入我們?
Angel：Mike and Mia will join, but Yoshi will pass this time.
麥克和米亞會加入，但耀西這次不會。
Derek：Why can't he go with us?
為什麼他不可以跟我們一起去？
Angel：He's going to have a badminton game.
他即將有羽毛球比賽。
Derek：When are we leaving?
我們何時要出發？
Angel：We will hit the road tomorrow morning.
我們明天早上出發。
Derek：Where will be our first stop?
哪裡是我們的第一站？
Angel：We will go to Kenting first!
我們會先去墾丁！
Derek：What should I bring with me?
我要攜帶什麼呢？
Angel：I suggest that you bring your sunglasses and swimsuit.
我建議你帶你的太陽眼鏡和游泳衣。
Derek：How are we going to get there?
我們要怎樣去那裡？
Angel：I plan to drive my car.
我打算開車去。
以上就是用5W1H展開的對話！日常生活中，各位不妨也試著用5W1H，開啟源源不絕的話匣子吧！
●本文摘自大是文化出版之《六大動詞，10天速成英語表達》
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