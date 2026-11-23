社群 平台不只是分享生活、追蹤時事的地方，也逐漸成為讀者發現新書的重要管道。近年threads 上，許多讀者透過分享書摘、閱讀 心得與人生感悟，讓原本不在大眾視野中的作品重新受到關注。一本書可能因為一句戳中人心的文字、一個意想不到的觀點，或是讀者看完後忍不住推薦給朋友，而在社群中掀起討論。

觀察2026年值得關注的社群閱讀話題，心理成長、情緒療癒 、人生哲學與特殊閱讀體驗，都是容易引起讀者共鳴的內容，呈現出讀者不只想從書中獲得知識，也希望找到理解自己、探索生活與重新思考人生的出口。

熱門小說

書名：《Rewire-神經可塑性：用神經科學突破行為模式迴圈，終結焦慮、恐慌和憂鬱，實現最佳的心理健康》 作者：妮可．維諾拉 出版社：麥田 出版時間：2024年06月01日

重新理解大腦，改變習慣與思考模式

為什麼明明知道不該焦慮，卻還是忍不住想太多？為什麼有些負面情緒與思考模式，總是反覆出現？《Rewire－神經可塑性》從神經科學角度出發，帶領讀者理解大腦如何形成習慣、建立思考模式，以及人們如何透過新的經驗與練習，逐漸調整既有的行為與反應。

比起單純告訴讀者要正向思考，這類心理與腦科學書籍更試圖解釋情緒與習慣背後的原因，讓人重新理解自己，也為改變生活找到新的可能。

書名：《納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由， 矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧》 作者：艾瑞克‧喬根森 出版社：天下雜誌 出版時間：2024年01月04日

財富之外，更重要的是找到自由的人生

財富究竟代表什麼？努力工作、累積收入，真的就能換來理想生活嗎？《納瓦爾寶典》整理矽谷投資家納瓦爾．拉維坎特（Naval Ravikant）對財富、幸福、個人成長與人生選擇的思考，從建立個人專長、善用時間，到追求內心平靜，提供讀者另一種看待成功的角度。

在追求職涯成就與經濟自由的時代，這本書不只談如何賺錢，更提醒讀者思考自己真正想要的生活。比起一味追逐成功，如何讓人生擁有更多選擇權，或許才是值得思考的課題。

書名：《隨他們去：全球熱銷突破1000萬冊現象級巨作！改變千萬人命運的心理技巧》 作者：梅爾．羅賓斯 出版社：平安文化 出版時間：2026年07月03日

停止過度在意別人，把人生主導權拿回來

人際關係中最讓人疲憊的事情，往往不是與人相處，而是太在意別人的想法、期待與評價。《隨他們去》以簡單直白的「Let Them」概念，提醒讀者不必試圖控制別人的選擇，也不需要為了符合他人期待而消耗自己。

當別人不理解你、做出不同選擇，或不如預期地回應時，試著讓對方做自己的選擇，同時把注意力放回自己能掌握的事情。這種看似簡單的思考方式，也讓人重新省思人際界線與情緒自由。

書名：《人生只有兩件事，關你屁事和關我屁事【暢銷典藏改版】》 作者：老楊的貓頭鷹 出版社：高寶出版 出版時間：2025年10月22日

用幽默找回生活底線

有時候，人生煩惱真的可以簡化成兩件事：別人的事情，以及自己的事情。《人生只有兩件事，關你屁事和關我屁事》以直白、幽默的文字談人際關係與自我界線，提醒讀者不要把過多心力花在別人的眼光與評價上。

面對生活中的各種期待與壓力，學會區分哪些事情值得在意、哪些事情不必放在心上，或許就能讓日子過得更自在。犀利的書名也讓這類作品容易在社群中被引用，成為讀者分享生活感悟的話題。

書名：《北歐時間：世界第一幸福國度教會我的事》 作者：日暮Inko 出版社：讀書共和國／幸福文化 出版時間：2026年04月22日

重新思考忙碌與生活的意義

每天忙著工作、回訊息、完成待辦事項，卻總覺得時間不夠用？《北歐時間》從生活節奏與時間觀念出發，帶領讀者重新思考工作、休息與日常生活的平衡。

作者以移居北歐後自身的「轉念」，搭配最簡單也最有效的「日常提案」，示範在台灣也能複製的「剛剛好的舒心時光」。點一盞燭光、喝杯咖啡、看一場夕陽、出去散個步……這些微小卻真實的片刻，都能讓幸福更靠近。

現代人習慣將忙碌視為努力的證明，卻容易在追趕行程的過程中，忽略真正想要的生活。透過不同的生活觀察，提醒人們，時間不只是拿來完成任務，也應該留給自己、重要的人，以及那些看似沒有產值，卻能讓生活更有質感的事情。

《世界上最透明的故事》／作者：杉井光／譯者：簡捷／出版社：皇冠文化

為什麼說讀者一定要親自閱讀？

推理小說除了故事本身，還能帶來什麼特殊體驗？《世界上最透明的故事》以獨特的文字設計與閱讀形式引起讀者好奇，讓作品不只是閱讀故事，更像一場需要親自參與的解謎體驗。

當讀者無法輕易用幾句話說明作品的精彩之處，反而更容易產生推薦的慾望。尤其涉及閱讀形式、故事結構與特殊安排的作品，往往能引發「到底是什麼秘密？」的討論，也讓小說在社群中形成口碑傳播。《世界上最透明的故事2》續集再掀閱讀好奇心，當一本小說讓讀者留下深刻印象，續作往往也會受到期待，讓喜歡第一集的讀者再次投入其中。

對推理與懸疑作品而言，讀者最期待的除了謎題與劇情反轉，也包含作者如何重新安排線索、挑戰讀者的閱讀習慣。當作品具有不能輕易透露的驚喜，讀者之間的推薦也更容易形成討論與期待。

書名：《臺灣漫遊錄》 作者：楊双子 出版社：春山出版 出版時間：2020年03月31日

從旅行與飲食，看見台灣歷史與文化

今年得到「國際布克獎」首獎的台灣之光《臺灣漫遊錄》！透過日治時期的歷史背景、女性角色與旅行經驗，描繪台灣在不同文化交會下的情感、認同與歷史記憶。

從日常飲食、地方風景到人物之間的關係，作品讓讀者在小說中看見台灣文化的複雜性，也重新思考歷史如何影響當代。

書名：《世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？（全球每19秒售出1本！療癒千萬人的暢銷經典，定位人生的神奇之書）》 作者：約翰‧史崔勒基 出版社：三采 出版時間：2026年2月27日

人生忙碌之餘，你有想過自己為什麼而活嗎？

當生活被工作、責任與日常瑣事填滿，人們往往很少停下來思考自己真正想要什麼。《世界盡頭的咖啡館》透過故事形式，讓主角在一間特殊的咖啡館中，重新面對人生目的、時間與自我價值。

書中以幾個看似簡單的問題，引導讀者重新檢視目前的生活，思考自己是否正朝著想要的方向前進。對正在面臨人生選擇、職涯迷惘或生活轉變的人而言，這類作品也提供了一個重新整理思緒的機會。

書名：《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》 作者：温若喬 出版社：時報出版 出版時間：2026年1月6日

100個台語詞彙，寫出日常語言裡的詩意

有些情感用中文說不出口，卻能在台語裡找到最貼切的表達。從台語詞彙為創作起點，透過100個詞語與100首詩，呈現台灣語言中細膩、獨特且充滿情感的美麗。

從日常用語到具有文化意涵的詞彙，作品不只是詩集，也像是一場重新認識母語的旅程。當語言與情感、生活經驗相連，讀者也能從熟悉的詞語中，發現不曾留意的文化與美感。

書名：《在小山和小山之間：故事大爆炸年度首獎之作》 作者：李停 出版社：悅知文化 出版時間：2026年1月28日

從家庭關係看見那些說不出口的情感

家庭是最熟悉的關係，卻也可能藏著最難理解的情緒。《在小山和小山之間》以家庭與親情為主題，描繪人物之間的情感拉扯、理解與成長，讓讀者重新思考親密關係中那些沒有被說出口的話。

有些關係並不是不愛，而是每個人都用自己的方式表達；有些傷口也不是時間過去就會消失，而是需要重新理解與面對。透過故事中的人物與情境，讀者或許也能看見自己的家庭經驗。

從Threads分享看閱讀趨勢：讀者想找的不只是一本好書

從心理成長、人生哲學到文學小說，社群推薦書籍的方式正逐漸改變。過去讀者可能透過排行榜、書店推薦或媒體報導認識作品，現在一段閱讀心得、一張圖片，甚至一個金句，都可能成為帶動閱讀的契機。

尤其在生活節奏快速、資訊大量湧入的時代，人們閱讀不只是為了獲取知識，也希望從文字中找到情緒出口、理解自己，或重新思考人生方向。當閱讀成為社群交流的一部分，書籍也不再只是個人收藏，而是串起不同生活經驗與價值觀的媒介。