《接近無限透明的藍》作者村上龍辭世！重讀5部經典，感受文學大師的叛逆與孤獨

日本 知名作家、《接近無限透明的藍》作者村上龍 於2026年10月17日在家中辭世，享壽74歲。日本出版 社「幻冬舍BOOKS」於23日在官方社群帳號證實此消息。出版社在公告中哀悼表示：「從『接近無限透明的藍』開始，村上龍始終創作面向年輕世代、令人震撼的作品。得知他過早離世的消息，我們深感悲痛。」最後並寫道：「謹祈這位以時代領跑者之姿、一路奔馳的作家安息。」

村上龍1952年生於長崎縣佐世保市，1976年在武藏野美術大學就讀期間，憑藉出道作《接近無限透明的藍》一舉奪得「群像新人文學 獎」與「芥川賞」，震驚日本文壇。在其數十年的筆耕生涯中，他陸續拿下野間文藝新人賞、讀賣文學賞、谷崎潤一郎賞等大獎，創作橫跨小說、社會批判與職涯引導書，此外亦曾主持電視節目《寒武紀宮殿》長達20年。

熱門小說

他親自執導過多部自身小說改編的電影，如《接近無限透明的藍》、《黃玉》、《KYOKO》。在電影界，村上龍的影像美學與他的文字一脈相承——充滿高飽和度的色彩、搖滾樂的節奏，以及對感官刺激的極致追求。最著名的電影是2004年由妻夫木聰主演、改編自他自傳體小說的電影《69》，則展現了他另一種影視魅力：那是對1969年嬉皮年代、反體制浪潮的青春高歌。

村上龍。圖／聯合報系新聞資料照 趙慧

電影《 69 sixty nine》。圖／IMDB

村上龍一生留下數十部經典作品，緬懷文學大師，推薦必看作品，從獲獎經典《接近無限透明的藍》體會其極致的前衛衝擊，再到讀《寄物櫃裡的嬰孩》感受宏大的社會寓言，願大家都能感受閱讀時所帶來的孤獨而自由情感悸動，也能在數位閱讀中再次與大師的靈魂深刻對話。

文章目錄 1. 《接近無限透明的藍》（1976年，講談社）

2. 《寄物櫃的嬰孩》（1981年，講談社）

3. 《 69 sixty nine》（1987年，日本集英社）

4.《最後家族》（2001年，幻冬舍BOOKS）

5. 《到處存在的場所 到處不存在的我》（2003年，文藝春秋）

《接近無限透明的藍(出版半世紀紀念版)》

作者：村上龍

出版時間：2026-07-12

出版社：大田出版

1. 《接近無限透明的藍》（1976年，講談社）

作品簡介：村上龍的驚世出道作與第75屆芥川賞獲獎作品。故事以美軍基地附近的狂亂青年生活為背景，透過赤裸直白的文字描寫藥物、迷惘與慾望，深刻映照出日本經濟繁榮背後世代的虛無與孤獨，奠定其叛逆且犀利的文學地位。

經典金句：「只要伸出手，彷彿就能摸到那接近無限透明的藍。」

《寄物櫃的嬰孩( 新裝封面版)》

作者：村上龍

出版時間：2024-09-12

出版社：大田出版

2. 《寄物櫃的嬰孩》（1981年，講談社）

作品簡介：村上龍文學生涯的里程碑鉅作，獲得第三屆野間文藝新人獎，奠定文壇大師地位。以當時日本寄物櫃棄嬰事件為發想，講述兩名嬰兒期被棄置於車站寄物櫃的男孩，長大後各自以體育與音樂走向瘋狂復仇之路。作品將都市冷漠、創傷與生命力揉合在一起，展現極具衝擊力的生命喊話與體制反抗。

經典金句：「我們打從一出生，就被鎖在狹小的箱子裡，唯有吶喊與破壞，才能證明自己還活著。」

《69(復刻版)》

作者：村上龍

出版時間：2024-09-12

出版社：大田出版

3. 《 69 sixty nine》（1987年，日本集英社）

作品簡介：村上龍半自傳體小說，後被改編為同名電影，小說背景設定在 1969年，充滿搖滾樂、前衛電影、反戰思潮與嬉皮文化的動盪年代，同時也是越南戰爭和學生運動不斷的1969年，各種年少輕狂、激情與青春輪番上演。這是一本從頭到尾都很愉快的小說，因為村上龍說：「不能夠快樂過日子是一種罪」。

經典金句：「哭的話就完了。要是讓強過自己的人看到眼淚，即使本身並沒有那個意思,也會變成像在哀求。」

《最後家族》（繭居共鳴版）

作者：村上龍

出版時間：2022-05-12

出版社：大田出版

4.《最後家族》（2001年，幻冬舍BOOKS）

作品簡介：村上龍第一本讓人落淚的小說！故事圍繞著一個平凡的四口之家中，正準備考大學/重考失利的兒子成為「繭居族所引發的家庭衝擊。除了主角視角外，和家人不同視角，看見各自得壓抑情緒和期盼，細膩呈現當代社會現象，殘酷而幸福！

經典金句：

「人在尊嚴受到威脅，也就是感受到活著有困難時，會怒上心頭。」

「是因為覺得不用自己做決定也可以，所以鬆了一口氣。自己做決定，是件辛苦的事。」

《到處存在的場所 到處不存在的我》（新版）

作者：村上龍

出版時間：2024-10-01

出版社：大田出版

5. 《到處存在的場所 到處不存在的我》（2003年，文藝春秋）

作品簡介：全書由八個短篇構成，村上龍藉由八個場所在居酒屋、公園、喜宴、機場等日常隨處可見的空間，深入描繪了現代社會中，那些被日常與體制壓得喘不過氣的小人物，看見尋找或掙扎於屬於自己的微小希望。

經典金句：「我終於明白,真正能夠作為支撐的東西就只有自己的思考能力而已。如果不到各地去看看、不閱讀各種書籍、不聽音樂的話，就不可能發展出自己的想法。」