垃圾車旋律讓你想到哪本書？Hami書城用「台灣聲音」召喚閱讀想像

從追垃圾車、踅菜市仔、球場應援與媽祖遶境，這些你我日常聲景如今轉化為閱讀起點。Hami書城因應423世界閱讀日推出「台灣感性日記」，幫讀者用「聲音」召喚閱讀記憶。春水堂科技總經理陳靜萍表示，本次活動精選八種台灣日常聲音打造互動體驗，場景對應劉克襄《11元的鐵道旅行》、陳思宏《鬼地方》等作家作品，透過音頻引導進入情境，形成「先聽、再讀」的全新閱讀路徑。同步推出「台灣漫遊」書展，規劃味覺、空間、人文、島嶼四大路線，讓讀者以不同切角重新認識台灣。

根據平台數據顯示，去年423活動期間，Hami書城單日平均閱讀時間達107分鐘，年增40%，活躍人數成長130%，顯示閱讀行為已從單日活動延伸為整月參與。今年4月23日當天，Hami書城邀請全台民眾免費閱讀，下載App並開啟定位，即可暢讀月讀包內逾萬本書刊。

Hami書城同步針對重度書蟲，推出多重獎勵：即日起至4月30日，付費會員簽到任7日抽文石BOOX彩色電子閱讀器（市價8,580元）；4月於Hami書城消費任一月讀包或電子書，抽台味茄芷袋（共5名）；當月消費累計滿千，5月將獲得200元任選券，等於再帶走一本書。

校園活動方面，平台推出全台校際閱讀與AI文字創作雙軌競賽。活動期間，學校師生只要報名登入Hami書城，即可參與校際閱讀競賽，一拚全校總累積登入次數；學生分享讀書心得，還能參加徵選與抽獎。同時，AI文字創作競賽，學生分享心得可參加抽獎，並能透過AI聲繪本工具將創意故事打造為個人有聲繪本作品。歡迎國小至高中職學生報名參與，相關辦法詳見網頁。這個春天，就讓我們用一段聲音、一段文字，發現屬於你我的台灣感性。

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