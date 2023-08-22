【鬼月QA大挑戰】這些經典恐怖小說細節 你都知道嗎？
曾經，超商的書架上，有一系列的口袋小說，這些口袋小說陪伴無數人填補時光間隙，成為一代人的精神食糧。如今，因不敷印刷成本，口袋小說也消失在超商的書架上。想回味那些口袋小說時光，那絕對不能錯過最近的「炎炎盛夏，那些年我們一起看過的鬼故事」特展，當中有許多台灣作家的經典作品，像是笭菁的《都市傳說》系列、龍雲的《黃泉委託人》系列、尾巴MISA的《陸天遙事件簿》系列與燕熙的《異想》系列。這些小說，是否有勾起你的回憶呢？
除了琅琅書店的特展之外，琅琅悅讀為大家準備三個不同等級難度的QA挑戰，看看你對這些作品的熟悉與死忠程度會有多高呢？
小試身手：極度簡單
小有成就：難度中等
一代宗師：極度困難
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