生活中的恐怖禁忌，有哪些你曾經碰觸而不自知？

聯合新聞網／ 讀創故事
圖片提供／双喜電影
圖片提供／双喜電影

小時候都參加過畢業旅行吧？那時候進旅館前是否有先敲門？大學夜遊時，有沒有玩過試膽大會？台灣廟宇林立，有大有小，路過時你曾經抱著「有拜有保庇」的想法所以轉身對裡面的神明拜了三拜？如果你全部都做過而至今安然無恙，也許你是那個天選之人，玩999顆踩地雷都能平安過關的幸運超人！在《》系列故事當中的人，可就沒有那麼幸運了。

最可怕的靈異恐怖小說，並不是文中氣氛描寫有多到位，或是厲鬼有多法力通天，讓人束手無策。最可怕的靈異恐怖小說，是內容描寫與時代背景最貼近讀者生活的，那才讓讀者讀起來毛骨悚然、心生恐懼。對膽小又愛看的人來說，這樣的小說讀起來繞樑三年不絕可是一點都不誇張！華文靈異天后的《禁忌》系列小說便是如此讓人心驚。

書名：《禁忌之敲門》
作者：笭菁
出版社：笭菁工作室

《禁忌之敲門》

【旅館禁忌】：進旅館房間前，一定要記得敲門

愉快的國中畢業旅行，在住進了旅館後，開始發生詭異的事……

先是陽台出現了一個男人的影子；原來空無一物的衣櫃卻躺了一隻穿著破布，綁著黃色的麻花辮的布娃娃；牆上的畫突然掉了下來，在深褐色的畫框後面，貼著一張刺眼的黃色符紙！

接著，在門窗緊閉的房間裡，衣櫃緩緩的打開了，原來的布娃娃又不見了；陽台上的男人，突然開始顫動著身子，頸子緩緩抬高，往房間裡面……

書名：《禁忌之借胎》
作者：笭菁
出版社：笭菁工作室

《禁忌之借胎》

【孕婦禁忌】：進不明的廟宇、為他人插香、幫他人祈求

傳說，想要生男生或女生，可以透移花換斗的法術決定，但如果有人連生都生不出來，便會使用陰邪的法術，挑選一位孕婦，施法讓孕婦腹中的孩子變成自己的！

對方有她的生辰八字、有她的身體、下的是咒術……咒術！

一隻鮮血淋漓的小手，突然由後攀在他的肩上。

「嘿嘿嘿……孩子給我們吧！孩子……」

細細的笑聲自他的背後傳來，再緩緩探出一個頭。

有個小嬰兒，正攀在他的背上……

「快點離開……」

小嬰兒伸出了另一隻手，血水低垂著逼近了碗裡的粥，「一滴、兩滴、吃飽了快點離開……」

書名：《禁忌之醫院》
作者：笭菁
出版社：笭菁工作室

《禁忌之醫院》

【醫院禁忌】：處處小心，切勿輕忽大意

「哇呀──啊啊───」女孩吃力的按下護士鈴，拼命壓著。來啊！快點來救她！再不然她會被這些厲鬼分了屍的！

護士鈴的長音響起，女孩拼命喊著，然後她瞧見了自己的左手臂，被撕開一條縫的聲音。嗶──嗶──嗶──嗶──護士鈴的聲響在房裡迴響著。但是沒有人過來。為什麼？護士小姐為什麼不過來──這裡有鬼！這間醫院鬧鬼啊！

有個護士在遙遠的另一端巡房，正與另一位護士擦身而過，「好安靜的夜晚喔！妳那邊沒什麼事吧？」

「沒有啊。」另一個護士，微微一笑，這麼說著。

書名：《禁忌之化劫》
作者：笭菁
出版社：笭菁工作室

《禁忌之化劫》

【拜拜禁忌】：不隨意透漏八字，不隨意參拜不熟悉的廟宇

半山腰上的小廟，香火鼎盛，信徒擠滿廟門，為見「活菩薩」一面；「菩薩啊……顯靈啊！」「顯靈啊！」三公尺高的活菩薩臉上，落下了晶瑩的淚。

──誰來救救我？

女人好想大吼出聲，可是她完全動彈不得！

──這不是我！有人佔用了我的身體，它、它才不是菩薩，它絕對不會是！

──誰來救救我啊！！

書名：《禁忌之試膽》
作者：笭菁
出版社：笭菁工作室

《禁忌之試膽》

【試膽禁忌】：寧可信其有，沒事不要去挑戰真假

傳說：在無星無月的夜晚，將冥紙相互交疊成中空的八卦立體柱，再點燃一張冥紙，扔進中心，就會出現你一輩子也忘不掉的可怕異狀！

於是，七大傳說的試膽遊戲一個一個開始了……

從那一夜之後，參加試膽的同學，就接二連三的失蹤、自殺、離奇死亡……

死掉同學的鬼魂卻紛紛回來說：一定要把試膽完成！

但是，他們每試一個就逼死一個人！這到底是怎麼回事？

書名：《禁忌之返魂》
作者：笭菁
出版社：笭菁工作室

《禁忌之返魂》

【咒法禁忌】：來路不明的咒法，不能亂作，否則違逆天道，沒有人救得了你

愛女成痴的父親，為了女兒，什麼都敢做！

「返魂之術」讓她回來了！她借屍還魂，再次回到人間……

「我們差一點點就沒吃掉了……被吃掉了──」

召喚冤死的靈魂，要擺法陣

一、現場有幾人，就要畫幾邊形，所有人站在端點

二、每一段落，務必搖一次鈴，結尾搖三次

三、務必重複唸著以下的咒語三次，過程中，不能有人離開……

圖片提供／双喜電影

●本文提到的小說皆為笭菁的作品。06/15前，參加活動可抽取同名改編《化劫》票券，活動詳情請點我

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