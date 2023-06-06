生活中的恐怖禁忌，有哪些你曾經碰觸而不自知？

小時候都參加過畢業旅行吧？那時候進旅館前是否有先敲門？大學夜遊時，有沒有玩過試膽大會？台灣廟宇林立，有大有小，路過時你曾經抱著「有拜有保庇」的想法所以轉身對裡面的神明拜了三拜？如果你全部都做過而至今安然無恙，也許你是那個天選之人，玩999顆踩地雷都能平安過關的幸運超人！在《禁忌》系列故事當中的人，可就沒有那麼幸運了。

最可怕的靈異恐怖小說，並不是文中氣氛描寫有多到位，或是厲鬼有多法力通天，讓人束手無策。最可怕的靈異恐怖小說，是內容描寫與時代背景最貼近讀者生活的，那才讓讀者讀起來毛骨悚然、心生恐懼。對膽小又愛看的人來說，這樣的小說讀起來繞樑三年不絕可是一點都不誇張！華文靈異天后笭菁的《禁忌》系列小說便是如此讓人心驚。

圖片提供／双喜電影

●本文提到的小說皆為笭菁的作品。06/15前，參加活動可抽取同名改編電影《化劫》票券，活動詳情請點我。