闖出人生好業績！udn好書日助您提升「業務力」

我要怎樣才能提升工作績效，實現更快地晉升？年齡越大，一事無成就越焦慮？為什麼我明明很努力，就是無法被看見？為什麼我業務能力很強，但仍然不受重用？為什麼我跟上級似乎相處融洽，卻依舊得不到提拔？其實，很多人都會有這樣的困惑。

關於職場迷茫這一點，最有效的解決方法只有一個，就是努力提升自己的「業務能力」。不是當業務才需要業務能力，業務能力，是一種分析和解決特定問題，從而創造全新價值的能力。聯合線上旗下電子書服務「udn讀書吧」趁著每月的「udn好書日」，為您推薦幾本好書，有效強化你的「業務能力」，對工作生活都有幫助。

書名：《闖出人生好業績：百億超業教你活用「業務十力」，解決人生難關，逆勢翻轉、完美達標！》出版社：采實文化

第一本是《闖出人生好業績：百億超業教你活用「業務十力」，解決人生難關，逆勢翻轉、完美達標！》。作者陳詩慧從業績掛零到成為百億訂單的超級業務，她也曾創業失敗，又東山再起，成為斜槓創業家。許多人問她：「妳是如何突破當下困境的？」她發覺，正是當業務時積累的經驗與能力，幫她度過人生逆境，如今，她不僅涉足便當餐飲業，也成立電商平台、YouTube頻道與Podcast節目。

本書作者歸納出「業務十力」，深入淺出地分享了她把人生的每個逆境都過成了順境的關鍵心法與行動。

◎眼界：從限制中，看到的都是機會。

◎不服：小歸小，但不服小。

◎懂吃：見面三分情，吃飯六分情。

◎會穿：準備戰袍，穿上自信，也穿出專業。

◎能算：數學不好沒關係，對數字要敏感。

只要將「業務十力」重新組合，靈活運用在職場、人際關係、投資、創業等七大場景，就能快速解決問題。

◎眼界＋不服：從限制中看見機會，憑藉不服輸的精神成為暢銷書作家。

◎認輸＋歸零：能屈能伸，一切皆能放下，反而看到新機會，成功二度創業。

◎識人＋能算：累積正確人脈，累積對數字的敏感度，搶下百億訂單。

這本書有商場不為人知的故事，最難熬也最值得珍藏的業務故事。作者以真誠的心和大家分享她一路走來不為人知的心路歷程，並且公開她克服困難、達成理想的方法。相信讀者可以從中感受到滿滿的溫暖能量，鼓起勇氣繼續向前邁進。

書名：《不被洗腦的思維練習：提升溝通力×適應力×問題解決力，在關鍵時刻做出正確的決策》出版社：境好出版

第二本介紹的是《不被洗腦的思維練習：提升溝通力×適應力×問題解決力，在關鍵時刻做出正確的決策》。作者為日本教育專家齋藤孝，身兼千萬暢銷作家、知名教育學者及溝通專家等多重身分。他凝聚四十餘年的教育經驗與專業見解，結合大眾讀者在職場及人生各階段面臨的各個情境題，精煉出100個受用一生的思考習慣指南。

整理資訊的思維─將海量資訊化繁為簡的整理力：

◎無論是電影、書籍或新聞時事，練習將任何內容濃縮為「三個關鍵字」。

◎不斷自問自答，就能把碎片資訊變成系統化知識。

◎朗讀有助於減少錯誤，大腦喜歡聽自己的聲音。

◎三色思考法，用顏色分類能養成理解力，對輸出也很有效。

◎讓資訊圖像化的「箭頭思考法」，關鍵字用符號連結。

◎資訊分組更能吸收，資訊更要斷捨離。

潛能激發的思維─受用一生的聰明思考習慣：

◎珍惜每一個讓你驚嘆：「太厲害了！」的瞬間。

◎在發想出「打破框架」的創意前，得先塑造「框架」。

◎用「座標XY軸思考法」用邏輯角度思考、處理事情。

◎成功者的共通點是對世界「保持好奇」，珍惜那心動的瞬壯。

◎養成跟誰都能「閒聊三十秒」的習慣，打聽自己不知道的事。

◎透過心流重生，達到「渾然忘我」能讓工作更快樂。

◎「愛迪生思考法」不把失敗當失敗的習慣。

不被洗腦，即是屬於現代與未來的大智慧。運用正確的思維方式，解決工作和生活中遇到的問題。如今資訊接收遠比過去更為快速容易；AI的進步在加速科技發展的同時，卻也似乎讓人類的「思考」行為逐漸走向遲滯。在這樣的情況下，將海量資訊化繁為簡、從中萃取知識並納為己用的能力，成為未來最可貴的資產。

書名：《高財商女子養成術：26個生活小習慣培養理財意識，讓你擁有富人思維！》出版社：幸福文化

第三本介紹的是理財類書籍《高財商女子養成術：26個生活小習慣培養理財意識，讓你擁有富人思維！》。金錢是一面鏡子，映照了真實的你，以及未來的人生！身為女性，更應該累積金錢素養以提高自己的財商，進而消除對於金錢與人生變動帶來的不安，追求獨立幸福的生活！本書作者大竹乃梨子（大竹のりこ）為日本一級理財顧問，以「金錢」這面鏡子陪你規劃理想的生活願景，有智慧地成為金錢的主人！

對於想要投資但不知怎麼開始的女性…

「想要搞清楚金錢的增值點，就要思考哪個領域的前景不錯，為此必須打開你的天線來蒐集資訊，並依據自己的目的和志向來選擇適合你的投資方式」

對於租屋或買房拿不定主意的女性…

「住宅是促進人生發展的物件，不是束縛人的累贅；無論是租屋或買房，能長期豐富你的生活才是最重要的判斷依據」

對於老後生活規劃感到焦慮的女性…

「趁年輕時先估算自己的最低限度生活支出及退休金，提前將所需的金錢數字化，我們的心情就能夠平靜下來，並且為此做規劃與確實地準備，把自己從對於金錢的焦慮感中解放出來」

書中輕鬆易讀的文字和直白的觀念，陪不同年齡層的女性建立對於金錢及時間的敏感度、培養雙向思考的能力，並將不良習慣瘦身，是讓人生與儲蓄都變得富有的起點；如此在面對未來的不確定性時，內心仍有足夠的底氣去應對生活的變動，成就有魅力、不迷茫的自己！

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