思微兒／怨父「情結」

姊夫最近常叨念說自己送女兒從小到大去補習、上才藝班，寒暑假還撒錢讓她參加在大學甄試時可以加分的國內外夏令營。如願考上頂大後，又替她在外租舒適的個人套房，全額負擔她的學費和生活費，然後研究所畢業，女兒就離家北上工作去了。

姊夫覺得自己花大錢栽培女兒成為科技新貴，最後卻彷彿拱手把孩子送給財團老闆：一年難得見一次面、月薪多少全然不知，也從來沒有任何的「實質回饋」，於是經常碎碎念著「這筆帳到底該怎麼算啊」！

一位男同事在聚餐時聊起，因為父親的不顧家，讓他立志要做個不一樣的父親。他從老婆孕期的定期產檢、孩子出生後的半夜泡奶，成長階段全程陪伴，克盡職責不缺席。但孩子成年之後，卻和他僅是「LINE上的好友」，平時難得說上幾句話，甚至連打算要結婚了，都只傳來行前通知，告知他跟女方父母見面的時間地點。

他不勝唏噓，自己那麼認真用心，跟兒子的親密程度卻遠不及自己與不及格父親之間的關係。他很感嘆：「早知如此，何必當初！如果人生再重來一次，我一定要把陪小孩的大把時間去做更多自己想做的事。」

不知道是不是五年級的男人特別敏感，經常扮演心存不滿的「怨父」，身邊同齡的女性朋友似乎沒有那麼多內心戲，都很能接受孩子長大了，不就是放飛的時候到了嗎？沒有對過去有白忙一場的怨嘆，反而視「各自安好，互不干擾」為現階段的最佳狀況。

不知道這算不算是「時代的眼淚」，我們這一代盡心努力經營親子關係，但未必能迎來長大後符合我們期待的孩子。我覺得如果現在因為想不透「怎麼會這樣呢」而糾結哀怨，其實是跟自己過不去。

周遭這些男性朋友們，實在應該學學我輩熟女們不怨不悔的「看得開」，不妨思考聖嚴法師「面對它、接受它、處理它、放下它」的「四它哲學」──面對並接受孩子跟我們有不同的樣貌和想法，好好處理自己的「怨父情結」，然後趕緊放下這樣的心有未甘吧！