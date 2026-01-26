思雨／不痴不聾，不作家翁

曾在《後宮甄嬛傳》看到這句「不痴不聾，不作家翁」，意思是：如果不能做到偶爾裝糊塗，就無法扮演好公婆的角色；長輩對晚輩間的爭吵不必過分較真，要有所容忍。後來我把它用在妯娌相處，同樣適用。

長年在飯店從事服務業的我，逢年過節眾人休假之際，卻是我們最忙碌的時候。即便前些年公婆不在了，外子那方的大家族依然維持回新竹老家過年的習慣。

早些年，我常是忙到除夕當天下午才坐高鐵趕回去吃年夜飯，隔天一早又坐高鐵回台北上班。雖然飯前必定對妯娌講好話，飯後也趕緊主動收拾餐桌和廚房，外子仍會私下嘀咕：「大嫂和弟媳都在背後說話了，只有妳過年不在家幫忙。」我只回了他這句：「『不痴不聾，不作家翁』，她們沒當面跟我說，我就會當作不知道。」

這些年，我努力在職場上學習提升，拿回人生更多的選擇權。大嫂卻因長年配合大家族的休假，一直在工廠做著朝九晚五的工作；二十幾年來日復一日，年復一年，沒有成長也沒有積蓄。甚至連前幾年大哥生病住院期間的開銷，到離開的喪葬費，都得仰賴親族的幫忙。

「不痴不聾，不作家翁」一句話影響著我，努力過好自己的人生。