邱武雄／老後不開車，安全又輕鬆

有次在山上開車時，開至某個轉彎處，赫見道路中央有一堆大大小小的石頭，顯然是落石。當下手忙腳亂，不踩煞車反而猛踩油門！引擎瞬間發出巨響，幸好腦筋也瞬間清醒過來，將方向盤轉向，否則車子肯定直接往山下衝。坐在副駕的老婆驚魂未定，直念「阿彌陀佛」，而後質問我：「為什麼不先停車？你看我們差點就墬落山谷！」

開了四十幾年的車載老婆遊山玩水，過往儘管偶爾出現危急狀況，我都能輕易地排除，因此真要坦誠原因，委實說不出口。想起許多出車禍之人常用的兩個字，趕緊用「暴衝！」堵住老婆的嘴，她信以為真，隨即靜了下來。我卻心虛不已，我明白，這次的主因是反應太慢，萬幸沒有出事。

此次意外，讓我發覺到自己真的老了。算算當時已經七十五歲，歲月不饒人，若再繼續開車，不怕一萬只怕萬一，高齡駕駛的危險因子必定隨著年齡逐年增加。當我尚在猶豫是否要放棄開車時，三個兒女忽然同時要求我不要再開車了，理由是前陣子看到新聞報導，連續數位高齡駕駛出車禍，並造成他人嚴重傷亡；他們勸我：「爸，你年紀比他們大很多，開車很危險！」我無言以對。

如今兒女們已不再擔心我開車的問題，因為我毅然決然把車賣了，沒有開車上路的疑慮；同時也感受到，老後無須再負責開車那種無憂無慮的鬆快感。