廿四個地方媽媽／站好，這裡是我的

歲末與友聚餐，席間年輕小友感嘆提及，浮萍此身偶爾會湧上找不到歸屬感的心下茫然。坦白說，早早成家（aka婚姻的牢籠）的我已很難感同身受，只能勉強易地而處地嘗試理解。

事後回想，小從課堂，大至人生，找到可以安放自己的位置，確實是個重要課題。

起初，每周踏進芭蕾教室，隨著當天參加人數的增減，我總是在不同的練習把桿間游移。幸運的時候可以獨享把桿，人多時就只好與同學共享。其中當然也有不管如何就是站好固定位置的人。這似乎就是一種習慣成自然，雖然並不像買票有座位編號，但彷彿大家已然認定：這位置就是誰誰誰的。

半年多後，中間歷經班級成員的洗牌，留下來固定回購課程的中堅份子們慢慢有了默契。有一天，我感受到自己成為「順理成章走到特定位置站好的人」，意識到這件事情讓我很滿足，覺得自己到這一步才終於成為團體的一員。

另一堂將近二十人的街舞課，又是另一番局面。第一堂課的站位很重要，因為那意味著接下來短則幾周、長則數月屬於你的位置。

默默觀察同學們的選擇，著實有趣，這或多或少反映了每個人的內心狀態或追求目標。愈是敢往前排中間站的，多半是舞霸資優生，老師示範一遍就可以輕鬆跟上，不然就是求知若渴，不想錯過任何教學動作細節的用功型好學生。

反之，像我這種喜歡自己默默往兩旁走的角落生物，大抵就是沒人注意到我就好。

不過，即使內心如此邊緣，對於位置還是有某種領域感（小狗屬性？）。有次到南部出差，趕不回去上課，忍痛請假。當晚，本來站我附近的組員紛紛來訊，說另一個角落的同學不知何故，竟不遠千里對角線移動到我空出的位置，讓他們一時之間很不適應（你看人類果然是需要習慣的生物）。

我義憤填膺（反應過激）地與友說這樣真的不行。於是當周的下一堂團練，煞有介事地早早進教室報到，在「我的」位置上努力熱身，捍衛主權，汪汪！