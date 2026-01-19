地方格蕾絲／白開水之戀

人到中年，愛情不再熾烈，取而代之的是柴米油鹽裡的日常與習慣。可就在那份平淡中，往往藏著最深的依靠。

中年夫妻相處，總會覺得老伴囉唆又機車，早沒了年輕時的溫柔體貼與黏膩的相處。每天操持的不外乎是喊老公、念小孩的家務瑣事，留下的多半是不合拍的生活習慣與偶爾的咒罵聲。「戀人的甜蜜」這幾個字，像是得翻開歷史課本才找得到的曾經。

這天，許久不見的陳阿姨到家中拜訪，豪邁開朗的陳叔叔已在中風後離世一段時間。閒聊中，阿姨提起叔叔離世那一刻，她仍緊抱著他不願放開。那段日子，她心裡空空的，像快跟著他走了。說著說著，阿姨忍不住落下眼淚。老夫老妻能恩愛到這樣，我還真是頭一回看到。

那份真情，讓我想起動漫裡的一句話：「珍惜每次的相遇，所謂的永別，不只是死別。」恰巧這幾天老公出差。平日裡相處總是罵咧咧的，覺得他太胖。這回隔著手機視訊，看見他的雙下巴──以審美眼光來看，真是不合格。可不知是不是讓陳阿姨的愛情故事感召了，今天會跟我報平安、聊日常的雙下巴，看起來竟特別順眼、特別討喜。

中年的愛，不像甜滋滋的手搖飲，更像白開水，沒滋沒味卻又不可或缺。平凡的幸福，唯有真切感受過，才會懂得其中珍貴。