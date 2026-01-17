劉利梅／記住夢境的枕頭
假日帶著國小的女兒去量販商場買枕頭，進入寢具區，貨架上整齊擺放著各種材質和功能的枕頭，價格也各有不同，店家還貼心提供場地，供客人試躺體驗效果。逛了一圈，女兒挑了她最喜歡的蓬鬆羽絨枕。
晚上洗完澡，她心滿意足地枕著新枕頭，大字形地躺在床上，一副享受的模樣。我關上燈，像往常一樣開啟母女間的睡前聊天模式，輕聲地問她新枕頭感覺如何？她以慵懶的語調回應：「好柔軟，好舒服哦！」接著問我為什麼記憶枕價格那麼貴？看來她的觀察力不錯，或許是受到我的影響，買東西都會看產品成分、產地、效期、價格等資訊；我想了想告訴女兒，因為材質和功能不一樣，記憶枕可以慢慢變成使用者習慣的形狀，讓使用者有更好的睡眠品質。
逛書店
女兒回我：「哦，原來是這樣啊，我還以為記憶枕可以記住主人晚上作夢的內容。」
她居然這麼有想像力，這個解釋真令我耳目一新！正想誇獎她天馬行空的想法帶給我的喜悅，卻見女兒一個翻身，伴隨一聲長長的呵欠，我想她應該已經漸漸進入夢鄉了。
我們生活在科技飛速進步的時代，女兒這個具想像力的想法，說不定在不久的將來，也有可能會變成現實。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
