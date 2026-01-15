李廖潘子／女人成全女人

已婚女性苦熬成婆婆後，通常會想磨練一下媳婦，卻造成婆媳問題，且常被解讀成女人為難女人。其實，婆媳問題來自父權社會的性別不平等，男性是關鍵，但不容易改變；幸好，在現代強調女性自覺的平權觀念下，婆媳關係已產生質變了。

我有位表嫂是「傳統好媳婦」，與公婆同住，用心服侍他們頤養天年，獲得鄰里嘉譽，甚至有位鄰居嫌自家媳婦名字太豔麗，要她改成表嫂的名字。她婆婆常在我面前稱讚表嫂細心，表嫂也常向我提到公婆很疼愛她。不過，我觀察到她公婆對居家環境整潔要求甚高，表哥因工作常不在家，家中大小事由表嫂承擔，身心壓力應該不小，長年有無法根治的偏頭痛。她曾私下告訴我，儘管兩個兒子很孝順，但她以後絕不與媳婦同住。我問她原因，她說各自住媳婦才不會有壓力。後來表哥公司經營得當，在住家附近買了兩棟別墅，孩子長大結婚後各住一棟。表嫂和表哥住在老家，婆媳各自有各自的空間，關係融洽。

無獨有偶，我晨運認識的一位大姊，結婚時公婆皆過世，但先生是屘子，四個姊姊常輪流回娘家，她常說她有四個婆婆。有回運動，她說獨子有結婚對象了，她跟兒子說好不同住也不幫他們帶孩子，理由也是要讓媳婦自由做自己。

像表嫂和晨運的大姊，在婚姻中經歷過長輩給予的壓力，而自覺到要成全媳婦婚姻生活空間的自主權，將有助增進台灣的家庭平權──夫妻／伴侶婚後擁有自己的家空間是基本權利。這種「女人成全女人」，將會愈來愈多。