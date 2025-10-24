現在的我，是個退休的婦女，年輕時無論在校園或職場，幾乎都處在女性團體中；加上個性不算活潑開朗，過了適婚年齡也未遇到合適的對象，成為所謂的大齡女子。我並未放棄想成家的念頭，主動參加各種聯誼活動，卻始終沒有結果；直到電腦及網路的出現帶來新的曙光，結識了談得來的網友，後來成為我的先生。但歲月不饒人，成婚時我已四十四歲，錯失了當母親的黃金年齡。

基於生性傳統，總覺得沒能當上母親是人生憾事，還好兄弟各有兩個兒子，讓我有了寄託的方向。俗話說得好，「姑疼姪，仝一姓」，對於四個姪兒，讓我有機會發揮對晚輩的愛心，哪怕是單方面的付出也無所謂。

打從姪兒們一出生，我就很關心他們的大小事。每逢寒暑假，我一定陪著他們去購買男孩子最有興趣的籃球相關產品，如球衣、球鞋、限定商品等，此外當然也少不了大啖美食的環節。說來奇妙，我替他們花錢買昂貴的球衣球鞋，刷起信用卡來一點也不心疼，但卻捨不得花上十分之一的錢去為自己添購些什麼。每當我看到姪兒們快樂滿足的神情，心中便充滿幸福感。

當他們漸漸升上國高中，我也認真去了解什麼是基測和學測，以及如何分發。當有姪兒靠繁星計畫申請上好學校，我興奮異常；當他們考碩士班取得備取資格，我便天天刷學校網頁，果真讓我第一時間看到錄取的好消息，頓時覺得皇天不負苦心人！

而排行老么的小姪兒申請繁星計畫時，本以為勝券在握，沒想到出現程咬金，和弟媳談起此事時，替他委屈的我不禁落淚，殊不知小姪兒比姑姑我勇敢多了，馬上準備自我推甄的各種資料，打算另覓管道，後來爭氣的他如願進了很棒的學府，我的一顆心才落了地。

就連他們出社會找工作遇到瓶頸，我也會試著去幫他們打聽消息，只盼他們一切順利。

如今我進入老年，姪兒們始終與我保持緊密的聯繫。我常想，如果人有前世，或許他們曾是我的孩子，緣分才會一直延續到今世，否則如何能解釋我如此把他們疼入心呢？我常告訴他們，等將來姑姑不在了，他們一樣好好把生活過好即可，無須用什麼儀式來紀念我，只要記得除了親生父母之外，還有一個很愛他們的姑姑存在過，我此生就滿足了。