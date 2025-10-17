黃民坤／一盒喜餅，一片深情

二月，大女兒與男友訂婚了。我與老婆準備了喜餅分贈親友。媽媽那天特別早起，看著心愛的孫女如今要送喜餅宣告人生邁入新階段，臉上充滿歡喜，並仔細叮嚀我記得祭拜神明與祖先，讓天上的父親與親人，也能一同分享這份幸福與喜悅。

我特別準備了兩盒素喜餅送給長年茹素的伯母──她已經九十歲，是我小時候最熟悉的長輩，住在隔壁，從小就很照顧我們。

我將喜餅送到她手裡，坐下來聊了兩個小時，談起小時候的點點滴滴。當我開口說出：「真的很感謝妳年輕時對我的照顧。」不禁哽咽停頓，幾乎落淚。那是一種從心底湧出的感動與感恩。

轉眼之間，我已經六十歲了，今天嫁女兒，能向伯母傳遞這份喜悅，於我是一種圓滿，更是對歲月與生命的感謝。

伯母誇大女兒很懂事，自己開美容院很厲害。我說這都是神明與祖先保佑，也因為她真的很努力。伯母也提到我從年輕時就會幫忙她照顧孫子，我們彼此祝福，彼此感恩，時間好像倒流回到了從前。

這一盒喜餅，不只是喜事的傳遞，更是一段情誼的延續，一種對過去的感謝、對未來的祝福。