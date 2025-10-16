「哎呀！」我慘叫一聲，心裡的恐懼一併爆發。左腳小拇指不堪高跟鞋擠壓，從長繭處生出水泡，硬繭加水泡沆瀣一氣，試圖要我放下愛美的虛榮。

然而我偏不信邪，還去完成爬山運動的功課。歸來，水泡突然長胖，走路一拐一拐的。老公見狀，果決道：「我幫妳刺破！」「不行！我怕痛！」在討價還價中，太陽已然回家休息了。

「長痛不如短痛。」省話一哥的老公，經常在關鍵時刻說出重點，終於讓惜皮的我卸下心防。他拿出一盞檯燈，把光度調到極限，亮得我眼球難受，然後拿出縫衣針，用打火機燒了又燒，再用酒精徹底消毒，轉身對我說：「妥當了！」

我有如待宰的羔羊，把腳蹺高在檯燈下，心裡像十五个吊桶打水，七上八下。他似拿著兇器的劊子手走來，命令道：「放輕鬆！一下就好。」我本能地閉起雙眼，抓緊他那隻「兇手」，他語氣突然放軟，像拐小孩似的再三向我保證不會痛，「手術」終於在半推半就中順利進行，我笑稱蒙古大夫的醫術還不錯呢！

不過，這棵大樹也有求助於我之時。那天，他拿著處理好的縫衣針來，說他腳底好像有根刺，走路會刺痛。

場景一模一樣，只是角色互換，明亮的檯燈下，蹺著一隻老邁又滄桑的腳板。面對厚厚的腳底，我地毯式搜索，按壓試探痛點，終於在老花眼鏡的助攻下找到兇嫌藏匿之處──是一根白刺，在皮層裡若隱若現。

我輕輕挑開表皮，試圖用指甲摳出來，但看得到卻摸不到，這可難為了我。老公命令道：「洞挖深一點，別怕，我不怕痛！」在他的指令下我沒有選擇的餘地，像深入礦坑似地步步逼進；忽然見血，我驚呼一聲停止動作，急著拿棉花擦拭，「不行！我很怕！」我嘟囔著；「再動手，別功虧一簣。」他急斥著，不容我縮手。

皇天不負苦心人，我終於挑出白刺，夫妻倆在燈光下翻看著，像在欣賞什麼稀世珍寶，這可是我生平最特殊的戰利品。

我的水泡與他的白刺，都是侵犯人生的「異物」，我們都不眷戀，同心驅除之。