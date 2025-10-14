學校的課程安排中，有一項是親手種植物。赤腳踩泥、持鏟翻土，讓平素鮮少踏入鄉間的孩子，透過實際的接觸感受大自然的反饋，熱了就在樹蔭下喝水乘涼，手腳髒了就拍拍塵土，人人都是小農夫。

從三月埋入的地瓜藤到期末已是一片綠油油的地瓜葉園，師生在學期最後一天，摘下每一葉親手灌溉的葉子，再洗淨下水汆燙，和著乾麵享用這份得來不易的「大餐」。

新學期初始的家長座談會上，老師請在座的家長和孩子們猜猜地瓜葉園要改種什麼，有人說香蕉，因為最喜歡吃香蕉了！有人說蘋果、胡蘿蔔、高麗菜……七嘴八舌的討論中，有個小女生舉手，雙眼發亮雀躍地說：「我要種檳榔樹，爸爸最愛吃了！」

一旁的爸爸被猝不及防的「貼心」襲擊，連忙羞愧地說：「要戒了要戒了！」整班家長哄堂大笑。

有趣的背後，還是證實了「言教不如身教」的重要──孩子都是看父母的一舉一動，模仿著長大的。