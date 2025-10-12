謝欣倩／天光與孺子牛

女藝人婚禮播放的成長影片掀起全台點閱熱潮，我跟普羅大眾一樣，在這裡找到愛的共鳴。

不過，除了與大家感受到父母盡所有之能與目光給孩子是愛，這些年的經驗，也提醒我看到：如果家人把常掛嘴上說「沒有」的東西給了你，請珍惜，即使只是一點點，都是天。

孩子進入青春期後，邀約出門，常喊沒有空，頂多只願意給一小時。我曾為此生氣，那麼勉強，乾脆別出門了。歷經無數次親子溝通與摸索，現在我懂，在分秒都想自我全權掌握的青春期，一小時配合家人已是天光；只因我是媽媽，孩子才願割捨。這是青少年對愛的權衡與表達。

我和老公之間也常因交辦事無下文，他簡單回一句「我沒有聽到」引爆我炸鍋。後來才頓悟，從小養成不要受旁人聲音干擾的老公，「耳朵關機」是常態。而像是在撇清責任的回嘴，表示「聽進」了我的怒斥，這是害怕衝突的他，因為愛老婆甘冒的風險。

曾經好幾次備好飯或排好行程，公公以一句簡單的「女兒臨時來電」異動，便立即出門跟隨；我的用心與安排彷彿被無視與作廢，令我難過不平。經過這些年的整理，比對婆婆提及，公公年輕時出門像失蹤，理解到公公常年為尊，沒有向家人報知行蹤的習慣；他願意先知會我一聲，已是天大的改變與尊重。

也許是身為家庭主婦而「少了」主體自由的我，企求被家人看見與珍惜，導致過度糾結愛的標準與計較，視家人愛為「應得／應給」，在意是否對等，不自覺貪得更多，欲占「上」位。

如果我那麼在意「微我」被看見，那麼，我又看見了孩子、老公、公婆對我展露的微愛了嗎？

那天，不經意瞄見公公在廚房大啖他愛吃的百香果，見我進門馬上收起的驚慌，我心底生起心酸與不捨，這才明白，常對我強調住在「媳婦家」而不說「兒子家」的他，已間接暗示寄人籬下沒有自由；這對長年享有大男人與教師身分尊嚴的他，已然是「甘為孺子牛」的犠牲與對媳婦的「微」愛。

人生，也許更適合效法歷史學家，靜靜觀察紀錄每一刻的真實，當下情緒起伏難免，但唯有拉長時間，比對過往脈絡，才能客觀定論。

而愛，需要客觀定論嗎？