【家庭好時光‧網路徵文】時光電影院

如果日子能像電影那樣重播，你會選擇哪一段？是某個與家人並肩吃飯的夜晚，與親友／愛人一次無預警地大笑，還是什麼都沒發生，卻總想起的平凡一天？

請在「家庭好時光」部落格「時光電影院」案底下留言，文長700字為佳，需自訂標題，文中務必附上姓名／筆名及email信箱，10月20日截止。

此次徵文特別邀請」版主陳彥任、廿四個地方媽媽擔任評審，優勝作者除致贈稿酬，並另贈《愛，是我們共同的語言5：第五屆作品合集》1本。

●詳情見：blog.udn.com/family123

