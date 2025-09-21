珍齡／提前收到的敬老祝福

我八月滿六十五歲，達到「敬老卡」的年齡門檻。誰能料到，在八月未到之前，在遙遠的夏威夷茂宜島，我竟提前收到來自異鄉的溫柔敬意。

那天，我獨自搭乘當地公車，準備買張一日票，來場隨興的慢遊。當我從錢包中取出紙鈔，準備投入票箱時，司機忽然伸手攔住我說：「請問妳幾歲？」

我愣了一下，遞上護照。她看完後立刻笑開：「妳符合我們的高齡優惠，在六十五歲當年度就可以免費搭公車囉！」

在陽光灑落的南國公車上，我毫無心理準備地接下這份敬老優惠。那是人生第一次，有人這樣正式地提醒我：「妳已走入生命的另一段風景，從今以後，值得被好好對待。」

回國後，我將這段插曲分享給朋友。有人說：「他們的制度與司機的貼心雖然令人感動。但如果是我，可能會心裡苦笑，甚至默默落淚，難道我真的已經老到被人一眼看出來了嗎？」

我理解她的惆悵，那種被歲月照見瞬間的失落，就像在鏡中忽然發現一條不知何時悄然出現的皺紋。然而，我不再介意時光的提醒。白髮，是陪伴與服務的見證；皺紋，是曾哭過、笑過、熬過與挺過的印記。這些痕跡，從不是瑕疵，而是年華在我身上留下的雕刻。我引以為榮。

青春的臉龐固然可愛，但我更珍惜歲月流轉的刻痕。它們蘊藏著生活的智慧，也見證我一步步學會與自己和解的過程與勇氣。

我們活在一個崇尚青春的時代，彷彿年輕才值得稱道。白髮要染黑，皺紋要撫平，好像外表的改變是種需要被隱藏的錯誤。但我知道，自己已經走過那個必須不斷證明「還年輕」才能獲得信心的階段。

我始終相信，心靈的修養比外表的亮麗更能打動人心。不再為了迎合所謂的「女人味」或「不老」標準，強迫自己塗上口紅、染黑髮色，只為證明自己依然有魅力。

我願意陪著自己慢慢老去，在光陰的河流中安然前行。頂著銀髮依然自在，望見魚尾紋也能微笑，因為我早已不再讓年齡定義自己，而是在歲月的雕琢中，一點一滴靠近那個真實的我。