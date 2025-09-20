蔡淑貞／欣賞每一個生命

拜讀7月23日作者伍華英所寫的〈幸好有憨兒陪伴〉一文，使我想到自家大女兒。

女兒從小學習跟不上同齡的孩子，經過鑑定也領了輕度愛心手冊，於是我和先生凡事較照顧她。她在高中畢業後，經輔導進入知名咖啡連鎖店，做簡單的外場工作；由於職場環境很友善，容許她慢慢學習，讓她得以順利就業，已在同個公司服務近二十年之久。

但她並非一出社會就很順利，入職時由社工陪伴了三個月，一開始她還搞不清楚狀況，要社工幫忙掃地，後來我鼓勵她：人家學三天，我們學三年總可以學會。幾年來，她克服了工作技能和人際關係處理的學習，漸入佳境，隨著心智的增長，真的像我對她的教導，用三年學習人家用三天學的，以時間換取緩慢的成長。

現在的她，發展成一個很會觀察客人和細膩注意環境的人，經過多年工作，她有了一點積蓄，我告訴她：「妳沒有讀太多書，要去別的地方走走看看，因為行萬里路，讀萬卷書，才不會辜負妳的生命。」這幾年，我們相伴旅行，我心中經常很感動，有這個一直在我們夫妻身邊相伴三人行的女兒。她單純貼心，在旅行中我會忘東忘西的生活小物，她都會帶得很齊；更奇妙的是，她一進飯店就能快速發現所有的開關和用品擺放位置，連衛浴設備我都還要問她使用方法。

其實，我也曾憂心她的學習，幸運的是，當時一位老師開導我，將來的社會是個多元化的社會，只要有一技之長，就不用擔心她養不活自己。當時的我便朝著這個方向帶領她長大。

現在有很多人遇到挫折時，因為沒辦法理智的處理和面對困難，而做出傷害自己和別人的事，我回頭看看這個不是很聰明，但卻願意慢慢飛翔的鳥兒，心中非常感謝上天給我這個孩子，讓我在陪伴她的長大的過程中，了解到每一個生命都是可貴，也值得欣賞的道理。