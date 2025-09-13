張瑜鳳／百工圖：傲慢與偏見

從馴鹿到醫護 日常裡的性別偏見

雖然離耶誕節還很遠，哥哥妹妹已經開始挑選耶誕節卡片，以及各種掛在耶誕樹上的裝飾品。

「你們知道，幫耶誕老公公拉雪撬的馴鹿，是男生還是女生嗎？」爸爸突然問大家。「嗯……男生吧！」哥哥果然快問快答：「公馴鹿才有力氣。」「母馴鹿在家照顧小鹿，好像也合理。」妹妹想想也回答。媽咪隱約覺得爸爸的問題有陷阱，不肯輕易回答，「答對會有獎品嗎？」還是要有點誘因才行。「我整個人都是妳的，哪還需要什麼獎品？」爸爸回應。

這是去年教育部官方網站的有趣提問，結果有超過六成的民眾答錯。

「從換角的時間推算，公馴鹿在冬天換角，母馴鹿則在夏天換角。」爸爸解釋，「所以幫耶誕老人拉車的馴鹿是母的。」「太辛苦了！母馴鹿工作完回家，還要照顧孩子、準備耶誕大餐。」媽媽長嘆一聲，頗有怨言。哥哥不以為然：「你怎麼知道公馴鹿沒有幫忙呢？」媽媽看著爸爸，說：「我是依照經驗法則判斷。」

爸爸似乎還想解釋什麼，但放棄了，乾脆另開話題：「新聞說，醫院裡的男護理師常被誤認為醫師，女醫師卻被叫護士。」

什麼時代了，還有這樣的事情？這些都是陷入性別框架裡的舊觀念。男女平等，幾乎是一種社會共識了吧？

「哪有？男生最好了啦，女生每個月生理期拜訪，都讓人身體不舒服啊！」

妹妹不禁抱怨。

妹妹小時候去美國參加夏令營，寢室有一位女同學初經來潮，室友們為她舉辦一個驚喜趴──趁她去洗澡的時候，大家分工在房門內側把手、地板、天花板……延續到她床邊，貼滿各種尺寸的衛生棉，然後躲在房內，待她開門進來後，便一起大喊：「恭喜！」

果然是風俗文化不一樣，比起日本的媽媽煮紅豆飯慶祝女兒初潮，這個驚喜真的會讓人一輩子難忘吧？

職場上，也有體恤女性的措施，《性別平等工作法》規定，女性受僱者因生理期導致工作有困難時，每月可以請一日生理假（依《性別工作平等法》第14條第1項之規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日，全年請假日數未逾三日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。）

「跨性別者，也可以請生理假嗎？」哥哥舉一反三。「你們說呢？」媽媽問。「生理痛是因為子宮收縮，沒有子宮的人，好像不應該請這種假。」妹妹分析。

乍看之下好像很合理，但假使是經歷荷爾蒙治療（HRT）的跨性別男性（由女轉男），如果仍會因生理期感到不適，是否該享有生理假呢？（據統計，接受荷爾蒙治療的跨性別男性，其中55%會在6個月內停經。）

追根究柢，到底要根據有生理期的事實而有生理假，還是因為他們的性別是「男性」而不能請生理假呢？其實，回歸這個立法目的，就是因為勞工健康很重要，在合理的範圍內，法令給予不同特質的人所需要的照顧。

「話說回來，可不可能有一天男性會主張因為睪固酮不足，所以要請假休息呢？」媽媽看著爸爸，只見爸爸猛力搖頭，「不需要不需要。」

我們不妨思考：現代人壓力都很大，職場上是否可以建立「紓壓假」制度，體貼勞工，讓所有人不分性別，都能有喘息的機會呢？

「只要妳減壓，我就安全了。」爸爸低聲說。

特定行業限性別，也構成歧視嗎？

妹妹不禁說出她的煩惱，「我暑假去打工，常常被人問妳還在念高中嗎？」妹妹不滿地說：「我都大學三年級了！」

妹妹啊，妳這個煩惱，媽咪也懂，每次跟人家說我當法官快三十年了，大家都一臉驚訝的樣子。

「人家是以為妳當法官超過四十年了吧？」爸爸自以為聰明地回話。「爸爸，你……」哥哥妹妹搖頭，爸爸竟然敢捋虎鬚。

媽咪冷著臉說：「你爸爸當兵回來，二十六歲就去執業當律師，有個當事人是青商會會員。爸爸想要攀點交情，說他也想加入，」媽媽提起往事，「當事人為難地回應，『黃律師，你應該沒有資格……商會是限四十歲以下的年輕人才可以參加的。』」

只見哥哥妹妹放聲大笑，爸爸果然是「老著等」。

「我的優點，就是三十年前長這樣，現在仍然一模一樣。」爸爸居然頗為驕傲。這是一種偏執的傲慢吧？

再回來講男女大不同，《就業服務法》規定，雇主對求職者或員工，不能因為性別、性傾向、容貌等因素予以歧視。招募員工時如果設下條件，也必須考量真實職業資格、營業的合理需要，或是符合法定的保障名額，才可以設下特別限制。

「例如坐月子中心，招募護理師的條件，可能會出現『限女性』，那是因為回歸工作的本質所設的條件。」媽咪解釋。

再例如，協助隆乳手術術後按摩保養的護理師，一般認為應該以女性為限，但是如果男性護理師的技術很好，而且被按摩的人可以接受，但雇主徵人的時候考慮到性別而限生理女性，這樣算就業歧視嗎？

「這真的很難判斷。」妹妹陷入苦思。

妹妹不要急，妳該煩惱的事情還有很多，現在就開心地享受大學生活吧！

●關鍵思考：性別認同的範圍已經寬廣許多，千萬別再「以貌取人」，更不可以有「性別偏見或歧視」。