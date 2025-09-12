藝萱／停電了，我們卻更靠近了

暑假，全家返鄉探親，許久不見的親人齊聚一堂。大人們坐在客廳，邊看電視邊天南地北閒聊；孩子們則窩在房間裡，一人抱著一支手機或平板，沉浸在各自的網路世界。

他們也曾經能玩一下午的老鷹捉小雞，或打火熱的枕頭仗，但那些日子似乎一去不復返。我走進房裡，試著與他們聊聊學校生活，想開啟一些共同話題，但中學生總是很擅長「句點」對話。十分鐘後，我識趣地退了出來，讓他們繼續做自己的事。

沒過多久，忽然停電了。大人們紛紛起身，有人檢查電路，有人出門向鄰居打聽。孩子們也從房裡跑出來，突如其來的黑暗，把他們拉回了現實。雖然手機還有電，但眼前更吸引他們的是這場意外。

我們坐在漆黑的房間裡，就著手機的微光，看爺爺翻出那個外表陳舊、裡面卻什麼都有的工具箱；看奶奶點燃燭火照亮浴廁，像一件奇妙的裝置藝術；看孩子們一時興起，用手在牆上比出巨大的動物影子，笑聲此起彼落。

一小時後電力恢復，生活也回到原本的軌道。但那短短一小時的互動，卻比整個白天加起來還要多。雖然停電確實不方便，但我希望，即使沒有斷電，我們也能偶爾為3C生活按下暫停鍵，享受彼此更靠近的溫度與連結。