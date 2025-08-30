邱瀟君／一把不利的剪刀

女兒從外地回來，興沖沖地遞來一把剪刀，說：「媽，這是左手專用的剪刀哦！」

我笑開了。孩子長大了，記得我是左撇子，還懂得找專用剪刀送我，終於有人顧念我了！

我把剪刀珍藏進抽屜，記憶卻倒帶回童年。那時候，左撇子被視為怪胎，媽媽怕我成為異類，用紅線綁住我左手的食指，一看到我用左手寫字、拿筷子，就提醒：「不可以喔！」那條紅線雖然早就拆了，但手指彷彿還記得勒痕，偶爾還會隱隱作痛。

如今時代不同，左撇子也有專屬的文具與工具，終於不用再藏著改了。這把剪刀對我來說，是女兒對我身分的理解與肯定。

好友來訪，我興高采烈展示剪刀：「你看，左撇子專用！」正要大展身手剪開她帶來的水果包裝，結果──剪、不、下、去。

不過是條軟塑膠繩，剪刀卻只發出微弱的「喀」一聲就卡住。我氣呼呼抱怨：「什麼爛東西，連細繩都剪不斷！」心疼女兒白花錢、辛苦一場，買了次級品。氣著氣著，心疼成了責怪：「等女兒回來我一定要提醒她，買東西要看細節，不要衝動、只看包裝。」

朋友淡淡地問：「就一把剪刀，有必要這樣潑她冷水嗎？」我反駁：「當然要教啊，我們做父母的責任就是讓孩子不要一再犯錯！」好友輕聲說：「妳都七十歲了，妳覺得，她這輩子還有幾次機會，特地為妳買一把左撇子剪刀？」

我愣住了。剪刀剪不開水果包裝，卻剪開了我心裡那層「媽媽責任感」。我想教會她選物要小心，卻忘了，她帶回來的不是產品，是心意。

我只顧一直盯著那根剪不斷的繩子，卻沒看到女兒穿越時間與忙碌，為我買來的那份牽掛與體貼。朋友真有智慧：我看到的是剪刀利不利，她看到了孩子的用心。

摸著那鈍鈍的刀口，我忽然懂了：有時候，鈍的是剪刀，利的，是語言。

那把剪不斷塑膠繩的剪刀，最後剪開的，是我對教育的誤解。我把剪刀收好，也收起朋友的直言和女兒的溫柔。因為我終於懂了：有些愛，不需要被糾正，只需要被好好接住。