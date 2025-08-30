進入夏季，大家一聽到颱風警報就繃起神經進入戒備，颱風幾乎等同麻煩製造者、摧毀者；然而我對颱風的印象不全然那麼糟，童年時它曾給我一個快樂的回憶。

爸爸是小農村裡少數的公教人員，當時薪水微薄，家中卻食指浩繁，除了過年過節，我們很少有機會吃肉，要吃到鮮魚更是難得。為了給我們增加營養，爸爸下班後借用友人的山坡地種一些果樹，養幾隻山羊和土雞。吃過晚飯，他就穿起雨靴，帶著手電筒沿著田溝捕捉魚蝦，雖然都是些小魚和小蝦，對我們而言仍是彌足珍貴的美食。

有一年，颱風夾帶的劇烈風雨來去迅猛，入夜登陸，隔天清早便恢復風平浪靜，只飄著細雨。菜園裡的作物全被打爛了，媽媽只好挖出先前儲存的蘿蔔乾和高麗菜乾用來準備早餐。

「蘭姑！蘭姑！」我聽到二表哥急切的腳步與叫門聲。他戴著斗笠，穿著雨衣，全身濕漉漉，手腳還沾著泥漿，提著一個水桶走進廚房。媽媽看著整桶活蹦亂跳的魚問道：「哪來那麼多魚？」他說：「我去巡田，昨天大水沖進最低窪的那塊地裡，早上水退得很快，一大群魚來不及游走。蘭姑家裡人多，我先抓些來給您煮。我要趕快叫人幫忙抓，不然等日頭一曬，魚死掉，整片田都會發臭。」二表哥擱下水桶急忙走了。

媽媽把那些巴掌大的吳郭魚和鯽魚清理後，兩面煎得焦黃，下薑絲煮成乳白的魚湯，最後撒上些許鹽和幾枝殘存的九層塔，整個屋子香氣四溢，充滿幸福感。生平第一次在早餐喝鮮魚湯，竟然是由颱風請的客，無疑地這是我童年最美味、最豪華的早餐了。