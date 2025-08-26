思雨／自癒是人生必經之路

最近跟一位國中同學小麗聊到一些讀書心得，她告訴我最近剛離婚恢復單身，內心很迷惘，覺得自己活得很失敗，特別是看到另一女性同學的朋友圈發的都是歲月靜好，兒女乖巧懂事，便更自責如今因離婚讓一雙兒女分居兩家，大兒子自從跟他爸爸後成績也退步了。

我坦然與她分享這二十幾年在異鄉漂泊經歷的苦難與生活中的雞飛狗跳：最痛苦的那一年，我因右胸常疼痛去醫院檢查，一走出醫院，我便打給妹妹開始崩潰大哭，懷疑自己得了乳癌，而當時銀行戶頭裡剩不到兩萬元。所幸後來被判斷為神經痛，服藥一陣子後便改善了。最困頓那年，公司人力嚴重不足，我一人承受三人份的工作，半年沒休一天假，累到甚至希望出個小車禍以便有足夠的休假理由。即便到如今，我仍須仰賴藥物助眠。這兩年看著身邊同齡者一個個身體出狀況，或已走出人間，今年心態徹底「躺平」，認定人生除了生死都是擦傷，只要我還在，世界就在。

同學裡有位如今風光無限的公司副總，曾與我分享畢業時進入親戚公司從基層做起，後來公司拆分，他選擇留在原公司發展，卻也引來親人的不諒解。最困窘的時候，是靠著信用卡拆東牆補西壁熬過來，因而格外珍惜現在擁有的一切。

在網路上看過一句話：「成年人的世界，誰不是在夜深人靜之時才把心掏出來縫縫補補，明天又鬥志昂揚的出發。」聽完我的分享，小麗心情較為平復，我告訴她，雖然兒子跟了父親，但在同個城市，想見隨時見得到，多抽空陪伴關心，少一些責備與過度期望，面對零零後，我們要學的不是逼孩子，而是逼自己一把，先問問自己給他做了什麼榜樣，而非把自身夢想安插在他的成長。雖然女兒還小，小麗卻有娘家爸媽當後援，工作也熬到主管階層，如果再努力一把，說不定還能再上一層，畢竟我們這一代人已成功占據職場優勢。人到中年，我們最需要的不一定是邁到成功的頂點，而是努力過後的不糾結。孩子優秀就報效國家，孩子平凡就承歡膝下，不也挺好？

學會自癒，是人生必經之路。