Miss Wu／遲到有關係

小女兒拖拖拉拉的習慣已經不是一天兩天，這天她又賴床，直到距離到校時間只剩半小時，才慢悠悠地踱上餐桌吃早餐。我急了，催促她：「吃快一點，已經要遲到了！」小女兒卻一臉無所謂地回應：「遲到又沒關係。」

從小，我就在父親嚴格的管教下長大，他是個相當重視時間觀念的人，只要告訴他出門的時間，一定提前半小時打理好等我們；已經訂好的火車班次，無論如何都會讓我們提早二十分鐘出門。他認為應該留下一點緩衝時間，以應付突如其來的狀況。提早抵達，也比因為匆匆忙忙而發生意外來得好。

因著這樣的家庭教育，我與手足從小到大上學從不遲到，與朋友、同事相約，更是必定準時到場。

女兒咬著土司，再補了幾句：「遲到又不會怎麼樣，班上有同學常在第一節課上了一半才來，老師也沒有對他怎麼樣。」我嘆了口氣，告訴她：「不管老師有沒有處罰，遲到就是不正確的觀念。」

我告訴女兒，守時是尊重及負責的表現。如果因為遲到晚進教室，會影響課程進行，這是對他人的不尊重；因為不準時而誤了會議上的報告，這是對自己的不負責任。況且遲到會養成習慣，一次、兩次……當你不再為即將關上的校門感到心慌，便已在不知不覺中養成遲到陋習。

女兒沒有再多說什麼，看著她稚嫩的臉頰，老派的媽媽仍然希望，孩子能對自己有所要求，好好長成自律自重的大人。