張嘉麟／圈餅寓言現代啟示錄

孩子放學後，與我分享這日老師講述的故事──那是一則幾乎人人皆知的中國寓言，故事中的蘭花姑娘嫁給一位烙餅師父，婚後的她什麼事都不用做，只需要躺在床上飯來張口茶來伸手，接受丈夫的百般伺候。

不過孩子亟欲與我分享的並非眾人皆知的結果，也就是丈夫出遠門，妻子卻連脖子後的半片圈餅轉到面前都懶，最終仍餓死的諷刺下場；他要和我分享的，是課堂上和老師的對話。

「老師故事說到這裡時，對大家說：『假如在現代，這位蘭花姑娘一定就是躺在床上，一直滑手機滑不停！』媽媽，妳知道我這時候舉起手跟老師說什麼嗎？我對老師說：『那不就是我家爸爸嗎？』」

語畢，我們一起轉頭向房裡的老爸／老公看去。在手機這高科技酵母的發酵加持下，他的肚皮還真已有天然麵粉糰，日漸膨脹上身。只能說古有明訓，不得不慎，而我們母子看來更得趕緊想些對策多多拖他下床，好止住那圈餅再繼續擴大下去！