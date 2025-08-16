張嘉麟／圈餅寓言現代啟示錄
孩子放學後，與我分享這日老師講述的故事──那是一則幾乎人人皆知的中國寓言，故事中的蘭花姑娘嫁給一位烙餅師父，婚後的她什麼事都不用做，只需要躺在床上飯來張口茶來伸手，接受丈夫的百般伺候。
不過孩子亟欲與我分享的並非眾人皆知的結果，也就是丈夫出遠門，妻子卻連脖子後的半片圈餅轉到面前都懶，最終仍餓死的諷刺下場；他要和我分享的，是課堂上和老師的對話。
「老師故事說到這裡時，對大家說：『假如在現代，這位蘭花姑娘一定就是躺在床上，一直滑手機滑不停！』媽媽，妳知道我這時候舉起手跟老師說什麼嗎？我對老師說：『那不就是我家爸爸嗎？』」
語畢，我們一起轉頭向房裡的老爸／老公看去。在手機這高科技酵母的發酵加持下，他的肚皮還真已有天然麵粉糰，日漸膨脹上身。只能說古有明訓，不得不慎，而我們母子看來更得趕緊想些對策多多拖他下床，好止住那圈餅再繼續擴大下去！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言