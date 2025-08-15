Kitty／60歲後，我找到真正的歸屬感

我一直以為，人生就是撐著過、熬著走。年輕時念會計，做的是穩妥之事，也總覺得人生就該這樣──不惹事、不顯眼，混口飯吃就好。東吳會計系畢業，後來也念了政大EMBA。乍看履歷不錯，心中卻沒什麼歸屬感。工作對我來說好像從不是「我喜歡什麼」，而是「我該做什麼」。

幾年前，我被撤掉協理職等。對外雖說是「職務調整」，但明白是被暗示該退場了。那時我默默吞下，沒人知道我有多悶。

很多朋友在這年紀早已退休或半退休。我卻在六十歲這年決定考國際認證財務規畫師（CFP）。也許是不甘心，也許是想證明些什麼。那時記憶力不好、讀書速度慢，邊讀邊懷疑自己是不是太老了？最後我竟考上了！連女兒都驚訝地說：「媽，妳怎麼可以這麼猛？」

考上後，老闆找我回公司，但協理職等沒回來。表面風光，內心還是有點悶：「我做到了啊，為什麼還是差一階？」但這次我沒再否定自己。我開始明白，職等不是唯一的價值。能憑實力和專業繼續站在舞台上，才是真正的底氣。

也是這一年，我開始讀文學。一開始看《百年孤寂》，老實說，看不太懂。以前會放棄，現在我查Google、做筆記，再重讀一遍。女兒笑我：「看不懂沒關係，有看就好啊。」我突然被這句話打通了。過去我總想「這有用嗎？」現在終於願意為了自己喜歡的事花時間，不問用處。

這個轉變，對我來說不是小事，而是人生大事。我把這套「晚熟但不晚開」的退休計畫分享給閨蜜，也提醒兩位小姑姑出國要「美美的」，不能讓我贏得太明顯，那樣「勝之不武」。我不是炫耀，而是真心希望大家一起好起來。人生已經夠累了，到這年紀，要的是彼此拉一把，不藏私。

走過幾十年的職場起伏，我才知道，真正的成功在於能否找回那個不再委屈自己、願意為自己亮起來的靈魂。六十歲後的我，第一次感受到真正的歸屬感。不是來自職場、也不是家庭，而是來自自身。我終於知道，什麼能讓我快樂。

我不會退場，因為我還沒演完。