賽夏客／培養興趣，老後不相「絆」

社區的廣場舞團成立近五載，學員清一色是上了年紀的女性；一個團體雖無「綠葉」陪襯，但朵朵紅花飄逸，反而更暢意自在，免去性別碰觸困擾，同時安老伴的心。

根據統計，女性平均壽命比男性多活五年以上，以我們班為例，有不少已喪偶，無法圓「少年夫妻老來伴」之願。但女性多半堅韌，不活在傷春悲秋中，擦乾了淚水，又回到班級繼續舞出幸福人生，並在團隊扶持下，很快恢復往日活力。

但最近發生一件令人錯愕的事。那日正要上課時，突然冒出一位頭戴安全帽、口罩蒙住半張臉的老男人，要求大家讓他講幾句話。場面瞬間冷凝，然而他似乎也不知道該說什麼才好，最終吐出一句：「算了！」只見站在我前面的瘦小姊妹，飛也似地跑過去勸他回家，顯然事有蹊蹺。

舞蹈老師也過來關心發生了什麼事，聽他發了一頓莫名其妙的牢騷，而我拉開姊妹以免她和先生間的爭執加劇。原來是這位先生反對太太晚上來跳舞，也不願她參加旅遊或聚會活動。先前也有位熱衷唱跳的活潑姊姊，因為丈夫特別黏她，可說是片刻不離，甚至出言恐嚇，最後不得不暫時告假。

倒是有對恩愛夫妻，先生是本班唯一的綠葉。他陪太太來，讓太太盡興跳舞，他則主動認養一份苦差事──替眾人攝影、上傳群組，成為不可或缺的重要角色。

我退休後閒不住，常四處品嘗美食，獨留老公看家，他卻樂在其中，因為少了嗡嗡嗡的蜜蜂，一卷在手神遊其中，忘了今夕是何夕，十分享受獨處時光。夫妻倆結褵後即展開一場「為誰辛苦為誰忙」的拚搏，好不容易能卸下一身重擔時，自己也老了；雙方都能在人生戰役中倖存下來，是何等的福分，更該彼此尊重體諒，給彼此空間做自己，畢竟晚霞是短暫的，稍縱即逝。

再說，人生道路本就要自行走完，沒有人能永遠陪伴在另一人身邊，短暫的分離剛好是練習獨處的機會，若能事前做好準備，培養動靜皆宜的興趣更佳，才能填補晚年的空白時光。