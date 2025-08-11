鍾秀淇／療癒的編織娃娃

遲至退休之後，我才開始尋找自己的興趣，多少會覺得其實太晚了些，因為需要一段時間摸索，心想就給自己一年來多方嘗試。現在，我在社區大學學編織，在一般人的印象裡，編織就是用鉤針或棒針編織毛帽、毛衣、背心這類成品，或毯子、抱枕等實用物品。但我想學的是編織娃娃，初次接觸是同事曾送我一只編織娃娃，我一眼就喜歡上了，但始終未有機會進一步學習製作。

直到一次社區大學舉辦的成果展，看到編織班陳列了毛線帽、毛衣和各色娃娃，心動不已的我當下就繳了報名費加入。由於我是新手，老師和學姊們都很樂意教我。加上我很積極學習，進步得飛快，甚至只要看到圖就知道該怎麼鉤出來。同學都稱讚我的手很靈巧，果然要有興趣才會有學習的動力，就這樣累積了不少成品。光是編織娃娃就讓我鉤不完了，於是尚未嘗試鉤毛衣、毛帽和毯子。

每當完成一件編織小物，內心便雀躍不已，並想趕緊進行下一個作品，簡直是廢寢忘食，常讓家人提醒別忘了休息。看到娃娃們一個個擺在櫥窗裡，真的超有成就感。我很期待能在這些學習過程中慢慢找到自己的風格，進而在更久之後能站在授課的講台上，讓更多人一起體會編織娃娃的樂趣。