小菱角／那日，我殺了鳳梨

望向跟便當袋同掛某處，對已閒置一周的鳳梨感到束手無策。

這芒刺在身的物件，讓我每回拿取孩子的便當袋時，總得小心翼翼避過那彷彿要齊發的箭。想要棄之，又覺得前陣子才陪孩子讀過有關雷公教人惜食的繪本，書中那道雷電會轉而劈向我，想想還是作罷，便繼續擺在原處。

每日習慣固定給孩子們食用水果，然而這完整如一，未脫去外皮的鳳梨，不曾是我在果菜市場會購入的選項。某日，朋友歡喜來會見，手提一袋鳳梨相贈，內心暗暗倒抽一口氣，是謂生活中帶刺的事已不算少，如今又增添這顆帶刺的。

不擅拒絕的我感恩收下，就這樣，帶刺鳳梨與我對望一周，想想也不能繼續下去，人總對沒做過的事感到擔憂，更何況是「自殺」這件事。每每看到果菜市場攤販擺出對鳳梨如何處置的看板價格：「他殺」與「自殺」，總覺得莞爾，未曾「殺過」鳳梨的我，只得硬頭皮一試。

頭尾一刀，使之站立，開始削皮，除去鳳梨心，然後切塊，動作一氣呵成。原來，帶刺的物件一點都不難處理呀！生活之事大抵也是如此，一概逃避，才愈發顯得難。那切好成塊的鳳梨，放入自己和家人嘴裡，同樣香甜而不酸澀，想來朋友必是知曉鳳梨的美味，才予以分享的。