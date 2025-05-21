晴／感謝為家人準備三餐的人

拜讀3月19日作者程耀毅的〈謝謝媽媽煮這麼好吃的晚餐給我吃〉一文，讓我心有戚戚焉，想要分享女性友人Ｓ的故事和自身經驗。

Ｓ夫家有個不成文的規定，每逢周末或國定假日，她的婆婆希望眾人回去吃午餐和晚餐，Ｓ先生的兄姊皆住在婆家附近，有現成的飯菜可吃，自然樂於遵守。為了張羅一大家子十幾人吃飯，Ｓ的婆婆假日一大早就得上市場採買，單是備料就得花掉許多時間，媳婦們抵達後也會主動幫忙料理，直到佳肴放滿桌才算告一段落。

日子一天天過去，孫輩漸漸長大，生活愈來愈忙碌。大伯家和大姑家的孩子常因故未回來吃飯，Ｓ的婆婆往往是煮好了飯才知道誰不回來，老人家又向來節儉，最終剩菜剩飯是自己分好幾天消化完。

聽Ｓ敘述，同為煮婦的我能理解Ｓ婆婆的委屈，因此常對家中二孩耳提面命，要外出或不克返家吃飯定要事先告知，煮飯的人才知道要如何備料和調整分量。

某日晚飯，我吃得太多，隨口對讀高中的女兒說道：「晚餐吃得好撐，現在肚子怪不舒服的。」滑手機的她抬頭回應：「對啊！不知道是誰煮的菜這麼好吃，害我也吃得好飽喔！」我不禁好氣又好笑，說到底，這個「煮菜的人」不就是我自己嗎？

每天在外奔波，一回到家就能吃到熱騰騰的飯菜是件多幸福的事。感謝每一位為家人準備三餐的人，真心鼓勵大家在用餐前不妨大聲說出感謝，讓料理的人感受到自己的付出被珍惜，這樣才能甘之如飴，樂在其中。