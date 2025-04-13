柏芮／逛美術館的孩子不會變壞

孫子上小學後，時間空出來了，心也空了一大塊。那去當志工吧！有沒有哪一種是可以看到小朋友的呢？在網路上搜尋許久，發現某間美術館的兒童藝術中心在徵求假日志工，正中下懷。

順利錄取，穿上館方發的深色西裝外套，我從家居阿嬤搖身一變成為頗具專業的美術館志工。有別於一般美術館以靜態展覽為主，這間兒童藝術中心強調互動式展覽，每個檔期的設計，讓展區有如大型遊樂場，志工便有了和小朋友及家長互動的機會，讓我有機會觀察到各式各樣的家庭生態。

有的小孩玩完一輪仍不過癮，號啕大哭，在家長身上張牙舞爪地耍賴，不得不佩服這些家長和顏悅色安撫的功力；有些小男生和爸爸的髮型、裝扮及動作如出一轍，非常有趣又吸睛；有些家長趁著孩子在玩，自己或坐或站滑手機偷閒；有些則非常有耐性地蹲下來同樂；有些父母會下指導棋，我則常嘆服那些能耐著性子陪伴，讓孩子在錯誤中學習的父母。

大部分的家庭都是全家出動，父母各司其職，如有三代同堂，那些阿公阿嬤抱著小外套和玩具，跟在小朋友後頭呵護備至的模樣，同樣讓人動容。

對於這些在周末假日願意舟車勞頓地帶小孩來美術館的家長，我投以十二萬分的敬意。我想他們不只是想找個可以遛小孩的場所，應該也希望在這些未來的主人翁心中，灑下一點藝術的種子。