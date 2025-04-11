家庭主婦／來美術館不一定是看畫

冬日來到嘉義美術館，入場時剛好遇到一位導覽員開始解說，他口條流暢、內容豐富，偶爾插入幾個嘉義的豆知識與冷笑話，保持著一種有點緊湊但又不致太趕的舒服節奏。

就這樣帶著一群人，從最新整修的美術館到最舊的日治時代的迴轉樓梯，從畫作說到建築，從木造結構說到樓窗光影，最後走到戶外說到人行道上的狼尾草。恰恰符合這次的展覽主題：移動觀察者。

這次展出林玉山的畫，最早一幅作品為1926年的〈竹林與水牛〉，畫家繪畢後即贈予亦師亦友的陳澄波，但二二八陳澄波被抓後，其夫人怕旁人無辜受累，把所有旁人贈送的畫作能去落款的去落款，不能去、來不及去的就藏起來。

直到1979年陳澄波遺作展時才找回它真正的主人，於是林玉山事隔五十三年，重新在這幅畫上再次題字落款。一幅畫牽繫五十三年的人情，陳澄波夫人不只堅毅，更十分有勇氣與見識。

遇到這樣一位解說員真幸運。喜歡他說話、描述人事物的態度，鬆鬆的、怡然的正經。陳澄波夫人在二二八藏畫的事，在他說來就像隔壁鄰居的花種得很好那樣，一件街坊間值得留意的好人好事。

我深深敬佩陳澄波夫人，有些事很平常，理所當然，但其實並不容易，就像種花。