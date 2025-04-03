連日陰雨，沒去市場，趁機將過年後的冰箱存糧全數用罄。但兒子是無肉不歡，曾深夜傳訊表示晚餐的肉太少，「餓到睡不著。」

蔥蛋炒蘿蔔乾算是可暫擋一下的葷食，另一道是香菇蝦米大白菜，冰箱還剩兩顆青椒，就炒魚板吧。料理完趁著空檔下樓回收廚餘，返家迎面的是飄散的炒青椒香，近似大學時期最常去的自助餐廳的氣味。青春，喜悅，幸福，暖暖地全湧上心頭。

過年後，市場裡油亮的青椒一顆竟只要五元。猶記得還在教書時，學生最不愛的營養午餐菜色排名，青椒和茄子名列前茅。身為導師，常以愛之名，以營養豐富之實，勉強學子們每人夾取幾絲青椒。不忍美食接下來途經長廊後就變為廚餘，尤其早上輪值午餐監廚，看菜商和廚工辛苦搬運沖洗，去蒂挖子，農人辛苦栽植收穫，百工百業忙碌若此……我總伺機喊聲：「同學們，今天的青椒好吃耶，鮮脆帶甜！」原本談笑自若的教室頓時一片寂然，他們深怕導師關於青椒的任何臨時起意與懇求。

而我家餐桌總有青椒，女兒最愛青椒炒牛肉的氣味，或拿來炒蛋、炒甜不辣都極對味。一盤炒青椒，成本不過十元，有物美價廉的真實。旬味應景時蔬，減少碳足跡，精算理財，我喜歡如此實踐美好的生活智慧。